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Интервальная тренировка на 20 минут: 9 лучших жиросжигающих упражнений

Энергичная интервальная тренировка на 20 минут. 9 лучших жиросжигающих упражнений
Екатерина Макарова Виктор Обморнов
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Энергичная интервальная тренировка на 20 минут
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Интервальная тренировка – один из самых эффективных способов проработки мышц всего тела. Вы за короткий срок дадите нагрузку ногам, рукам, прессу, улучшите растяжку. Сегодняшнее занятие с тренером Екатериной Макаровой будет довольно интенсивным: вас ждут два круга из девяти упражнений.

Прежде чем приступить к комплексу, подумайте, сможете ли вы выдержать нагрузку: все подходы выполняются по 45 секунд, отдых между ними – 15 секунд. Тренировка плавно проработает разные мускулы, каждое упражнение будет задействовать свою мышечную группу.

Интервальный тренинг – это ещё и проверка силы воли. К концу занятия организм уже достаточно утомится, и только вы сможете решить – закончить тренировку прямо сейчас или довести дело до конца. Занимайтесь вместе с нами, включайте новое видео — и вперёд!

Важно! Это очень интенсивный вид активности. Если у вас есть противопоказания к такому тренингу, сперва проконсультируйтесь с врачом.
По ссылке подготовили комплекс упражнений для идеальной фигуры на 15 минут.
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