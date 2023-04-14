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Дзюдо для детей: сколько стоит и где заниматься дзюдо в Москве

«Двухнедельные сборы обойдутся в 28 тысяч рублей». Сколько стоит секция дзюдо для ребёнка?
Светлана Ибрагимова Владимир Шарупич
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Сколько стоит растить сына-дзюдоиста?
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Папа спортсмена посчитал расходы.

Непросто научить ребёнка контролировать тело и эмоции. Поможет в этом спорт. Он добавит характеру такие качества, как дисциплинированность, стрессоустойчивость и выносливость. Очень хорошей секцией для улучшения физической формы и самоконтроля станет дзюдо.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о ценах на детский спорт. Сегодня с нами поделился опытом папа юного дзюдоиста.

<a href="https://www.championat.com/authors/6947/1.html">Владимир Шарупич</a>
Владимир Шарупич
папа дзюдоиста

«Ребёнка в дзюдо я решил отдать, потому что когда-то сам занимался им. Это уникальный вид спорта: посвящая себя ему, вы будете владеть своим телом, как гимнаст, будете сильным, как штангист, и сможете легко защитить себя и своих близких от хулигана на улице. Кроме того, борьба развивает скорость, выносливость, укрепляет психическое состояние. Когда пришло время отдать своего сына в спортивную секцию, я даже не сомневался – только дзюдо».

О том, сколько стоит отдать сына на карате, рассказали по ссылке.

Одежда

Дзюдо – очень дешёвый вид спорта. Для занятий понадобится только форма – дзюдо-ги. За самую простую модель нужно заплатить 1200 рублей. Но есть и более дорогие варианты, за брендовый комплект можно отдать около 60 тысяч. Учитывая, что форма для занятий изготавливается из очень плотных материалов, она практически не рвётся. Но дети очень быстро растут, поэтому приходится менять один-два раза в год.

У каждого дзюдоиста старшей возрастной категории должно быть два комплекта: по одному белого и синего цвета. Начиная с этого уровня для участия в соревнованиях борцы обязаны надевать форму разного цвета, чтобы их можно было легко различить. Это упрощает судейство и просмотр борьбы. В этот момент расходы родителей увеличиваются в два раза.

Фото: Из личного архива

Занятия

Самое затратное на постоянной основе — это оплата абонемента на месяц. Если вам повезло, рядом с домом может находиться бесплатная детско-юношеская спортивная школа, в этом случае необходимо лишь купить форму. Если же такой школы нет, то абонемент на месяц будет стоить от 3 до 7 тысяч рублей.

Соревнования и летний лагерь

Когда ребёнок дорастает до уровня официальных турниров, обычно подключается спортивная школа. Самые большие траты в первые годы занятий приходятся на оплату лагерей. В основном ездят на две недели, и средняя стоимость поездки составляет 2 тысячи рублей в сутки. Двухнедельные сборы обходятся в 28 тысяч, не считая дороги.

Отдавая ребёнка в секцию, вам не следует забывать и о моральной поддержке. Если есть возможность погрузиться в спорт или даже заниматься вместе – воспользуйтесь ею. Так маленький спортсмен будет замотивирован на новые победы.

В предыдущем материале рассказали, сколько стоит отдать сына на тхэквондо.
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