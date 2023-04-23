Что будет, если съесть мыло? Отвечает врач-гастроэнтеролог

Мыло – это средство гигиены, с которым мы соприкасаемся каждый день. Приятный аромат может подтолкнуть ребёнка или животного попробовать его на вкус. Разбираемся, каких последствий ожидать.

Мыло несъедобно?

Инга Кизеева профессионально занимаюсь мыловарением из натуральных масел и исключительно натуральных компонентов Мыло — это продукт щелочного гидролиза жирных кислот, масел и жиров. В его состав могут также входить и другие вещества, улучшающие его потребительские свойства, например: тальк, антисептики, ароматизаторы, красители, глицерин.

Продукт вполне может быть изготовлен из съедобных веществ, однако в процессе реакции масел с водным раствором щелочи они превращаются в непригодные для употребления.

Фото: istockphoto.com

Кислотно-щелочной баланс мыла колеблется от восьми до 10 и даже 12 единиц. И хотя это не самое агрессивное моющее средство (баланс употребляемых в пищу продуктов находится в диапазоне от трёх до 10 единиц), тем не менее, чтобы понять, как сильно мыло может раздражать слизистую желудка, достаточно вспомнить пример воздействия продукта на слизистую глаза.

Мыло растворяет защитную слёзную плёнку, которая в своём составе имеет жиры. Молекулы ПАВ (поверхностно-активные вещества) внедряются в ткань и раздражают нервные окончания — ощущается жжение. Попадая в полость желудка, оно так же негативно влияет на слизистую и может вызвать отравление.

Что будет, если съесть мыло?

Елена Голубева основатель бренда натуральной косметики Sota Cosmetics, мыловар Мыло – это косметический продукт, предназначенный только для наружного применения, и употреблять в пищу его категорически нельзя. Сейчас на рынке много средств, которые выглядят и пахнут очень аппетитно и вызывают желание попробовать его на вкус. Однако уже при первом соприкосновении со вкусовыми рецепторами становится понятно, что продукт несъедобен.

Если в желудок попал небольшой кусок мыла размером в несколько миллиметров, то серьёзных проблем, скорее всего, не будет. Достаточно искусственно вызвать рвоту, прополоскать рот слабым раствором соды и принять абсорбент.

Фото: istockphoto.com

А вот если съесть большой кусок, то последствия могут быть пугающими. У «дегустатора» с большой долей вероятности возникнут признаки пищевого отравления: тошнота, головная боль, головокружение, затруднение дыхания, озноб, расстройства желудочно-кишечного тракта, а также не исключены аллергические реакции.

В особо сложных случаях съеденное мыло даже может вызвать нарушение работы нервной системы и поражение печени.

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В случае появления таких симптомов нужно оказать первую помощь:

Вызвать рвоту путём нажатия на корень языка. Принять полисорб, активированный уголь или другой абсорбент для снижения активности токсичных веществ. Прополоскать рот раствором соды и срочно вызвать скорую.

Ни в коем случае нельзя пить воду, если мыло ещё находится в желудке. Это может только ухудшить состояние пострадавшего и вызвать пенообразование.

Фото: unsplash.com/@matthew_tkocz

При правильных действиях все симптомы отравления пройдут уже на второй день. Если же мыло употреблять в пищу регулярно, это может быть опасно для жизни и привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Продукт повышает уровень кислотности в желудке, и длительное его применение вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью.

Если вам вдруг захотелось поесть мыла, это может быть вызвано дефицитом витаминов и макроэлементов. Имейте в виду, что в мыле их нет. Также желание попробовать продукт на вкус может быть связано с психическим расстройством — пикацизмом. Так называется потребность поедать несъедобные предметы. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Мыло раздражает слизистую оболочку рта, горла, пищевода, желудка и кишечника, что может привести к таким симптомам, как тошнота, рвота, боль в животе и диарея.

Химические вещества в мыле, такие как лаурилсульфат натрия, действуют как моющие средства и способны образовывать жиры в пищеварительном тракте, вызывая нарушение всасывания питательных веществ.

Продукт также может нарушить баланс здоровых бактерий в кишечнике, спровоцировать дисбактериоз и другие желудочно-кишечные проблемы.

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Проглатывание большого количества мыла вызывает более серьёзные проблемы со здоровьем, такие как дисбаланс электролитов, обезвоживание и даже химические ожоги желудочно-кишечного тракта. В тяжёлых случаях могут потребоваться госпитализация и лечение.

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Попадание мыла в организм может быть опасно, поэтому его лучше держать в местах, недоступных для детей и животных. А если вы обнаружили, что кто-то из ваших домочадцев всё-таки съел кусочек продукта – срочно окажите первую помощь или вызовите врача.