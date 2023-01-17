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Что будет, если случайно вместе с пищей проглотить небольшой кусочек стекла?

Случайно проглотил вместе с пищей кусочек стекла. Что будет, рассказал врач
Рустем Садыков
Что будет, если случайно проглотить стекло
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Этого можно даже не заметить.

Проглатывание стекла размером с крошку – достаточно частая ситуация. И зачастую частица выходит без переваривания в течение суток, максимум – двух.

<a href="https://www.championat.com/authors/6071/1.html">Рустем Садыков</a>
Рустем Садыков
врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог

Если на протяжении дня вы не почувствуете никаких симптомов, беспокоиться не о чем. Однако в случае болей в животе, желудке лучше обратиться к врачу. Опасность возникает, когда стекло застревает в привратнике (самая дальняя часть желудка, которая соединяется с двенадцатиперстной кишкой). Тогда может понадобиться помощь врача-эндоскописта.

Проглатывание крупного острого осколка может привести к серьёзной травме или повреждению пищеварительной системы. Стекло способно разорвать или проколоть горло, пищевод или желудок и привести к кровотечению, инфекции или закупорке пищеварительного тракта.

Фото: istockphoto.com

Такие симптомы, как боль или дискомфорт при глотании, кровь в кале или рвота, могут указывать на то, что частица нанесла ущерб. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы удалить стекло и устранить любые повреждения.

Врач может порекомендовать серию рентгеновских снимков или эндоскопию, чтобы определить местонахождение стекла и определить, причинило ли оно какие-либо повреждения.

Фото: istockphoto.com

Если выяснится, что стекло стало причиной травмы, варианты лечения могут включать антибиотики для предотвращения инфекции, лекарства для контроля боли и воспаления или хирургическое вмешательство для удаления стекла и устранения любых повреждений.

В предыдущем материале рассказали, что будет, если вовремя не снять швы.
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