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Сколько стоит отдать ребенка в секцию спортивной стрельбы?

«Сумку подарили, инвентарь предоставили». Дорого ли отдать ребёнка в стрелковую секцию?
Светлана Ибрагимова Екатерина Сосницкая
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Сколько стоит отдать ребёнка в стрелковую секцию?
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Мама спортсмена рассказала о расходах.

Попасть в цель – сложная задача. Необходимо иметь много разных качеств, и речь не только про меткость. Обо всех тонкостях точно знают дети, которые занимаются спортивной стрельбой, и их родители.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит детский спорт. Сегодня с нами на связи мама юного спортивного стрелка и тренер по этому интересному виду спорта.

В предыдущей статье рассказали, сколько стоит отдать ребёнка в большой теннис.
<a href="https://hhttps://www.championat.com/authors/7013/1.html">Екатерина Сосницкая</a>
Екатерина Сосницкая
мама стрелкового спортсмена

Занятие спортивной стрельбой сын выбрал сам, однажды попробовав свои силы в тире. Я поддержала его идею по нескольким причинам. Во-первых, был тренер, к которому сформировано доверие, а у сына – интерес и сильная мотивация к обучению. Во-вторых, стрельба – спорт умных, психологически устойчивых, думающих людей. Она формирует самые востребованные сегодня качества: умение мыслить, держать эмоции под контролем, вести расчёт, нести ответственность. В-третьих, важен индивидуальный подход к тренировкам. Группа спортсменов по стрельбе не больше пяти человек. Каждому подопечному тренер уделяет много времени.

Форма и инвентарь

К форме нет конкретных требований: всё по желанию и бюджету семьи. Спортивный костюм стоил около 5 тысяч рублей, примерно в эту же сумму обошёлся комплект термобелья. Цены на кроссовки тоже очень разные, мы покупали за 4,5 тысячи.

Экипировку и инвентарь предоставила школа. Даже спортивную сумку на колёсиках сын получил в подарок от тренера. Точную сумму тут назвать сложно. К примеру, ботинки, в которых он занимается, в магазинах стоят от 25 тысяч рублей, а костюм – от 80 тысяч.

Одежда обновляется по мере роста и увеличения профессионализма. Дополнительный инвентарь, сумка и перчатки меняются в случае износа. За два года тренировок мы ничего не меняли.

О том, сколько стоит секция по игре в лапту для детей, читайте тут.

Фото: istockphoto.com

Занятия и соревнования

Валерий Галашин
Валерий Галашин
тренер по спортивной стрельбе

На стрельбе в первую очередь учат сосредоточенности, уверенности в себе. Ребёнок приобретает совершенно другой уровень ответственности, ведь у него в руках находится оружие. Конечно, изучается техника безопасности. После дети становятся немножко взрослыми. Когда вы отдаёте сына или дочь в любой спорт, необходимо в нём разбираться. Также и в стрелковой секции: родители должны понимать, чем планирует заниматься ребёнок, изучить все особенности, быть самым главным болельщиком.

Екатерина Сосницкая: в неделю проходит по три тренировки. За месячный абонемент нужно заплатить 5 тысяч рублей. Соревнования обходятся от тысячи рублей и выше. Всё зависит от дальности поездки и количества дней. В месяц на увлечение сына уходит около 7 тысяч рублей. Основную часть суммы занимает оплата тренировок.

Знание – сила. Не бойтесь проявлять интерес к увлечениям ребёнка. Так он точно будет знать, что вы его поддерживаете, а это, в свою очередь, добавит мотивации к новым победам и большим свершениям.

По ссылке рассказали, сколько стоит отдать ребёнка в автоспорт.
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