Секция самбо в школе: как попасть и сколько стоит? Мама юного спортсмена посчитала расходы

Выбор кружка для ребёнка – невероятно сложная задача. Должны сойтись совершенно разные факторы: польза, интерес, удобство и доступность. Некоторые меняют много секций, а кому-то везёт чуть больше, и они сразу попадают в подходящую.

Екатерина Рачицкая мама самбиста Изначально не была знакома с этим видом спорта, но всегда понимала — реалии жизни таковы, что мальчик должен уметь постоять за себя, а впоследствии — за близких. Самбо сейчас на слуху, даже есть федеральные программы, направленные на развитие ребят. Например, существует всероссийский проект «Самбо в школу». После того как мы ознакомились на просторах интернета с тем, как проходят тренировки, что включено в процесс, было принято решение выбрать эту секцию. Сын не возражал.



«Самбо в школу»

Образовательно-спортивный проект, ориентированный на продвижение национального вида борьбы самбо в школах России. Он объединяет около 2500 школ и 375 000 учащихся. В его рамках воспитывают наставников, контролируют качество тренировочного процесса, оснащают спортивные залы необходимым оборудованием.

Фото: Личный архив Екатерины Рачицкой

Экипировка

Для занятий на первое время достаточно шорт или штанов, футболки и носков. Позже уже будет необходима куртка для борьбы – самбовка, шорты и специализированная обувь – борцовки. На соревнованиях используется такая же форма, как и на тренировках. Различаются только цвета курток, они бывают красные и синие.

Средняя стоимость всей экипировки составит около 5 тысяч рублей. Будет ещё зависеть от выбранного бренда и магазина. Например, форма от «Крепыша» или «Bravegard» сильно выше в цене. Менее известные бренды на Ozon или Wildberries можно купить дешевле, но тут уже вопрос качества.

Занятия

Мы ходим в Школу самбо, где абонемент на месяц стоит 5,5 тысячи, в него входят четыре занятия в неделю по два часа. Вместе с другими ребятами иногда посещаем бассейн, но там суммы незначительные. Определяющим моментом при выборе учреждения стал контакт между ребёнком и тренерским составом, без которого не получится полноценной работы.

Но есть и другие места для занятий. В ЦАО стоимость будет варьироваться от 6 до 8,5 тысячи в месяц, в среднем по три тренировки в неделю по часу или полтора.

Соревнования и сборы

Стартовый взнос за соревнования составляет от 700 до 1500 рублей, иногда доходит до 2 тысяч. На сборах мы были один раз и планируем ездить ещё, потому что это погружение в спорт, требующее колоссальной работы, как со стороны учеников, так и со стороны тренеров. Их стоимость у нашей школы составляет от 10 до 20 тысяч рублей, от 5 до 10 дней соответственно.

Получается, что в обычный месяц на увлечение сына тратим 5,5 тысячи, которые идут на оплату абонемента. Остальные траты – непостоянные.

Фото: Личный архив Екатерины Рачицкой

Такое увлечение – совместная работа ребёнка, тренера и, конечно, родителей. Поддерживайте своих спортсменов, верьте в их успех, и тогда они точно будут заниматься с удовольствием и искренним рвением.