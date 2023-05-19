Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Сколько стоит заниматься самбо в Москве

Секция самбо в школе: как попасть и сколько стоит? Мама юного спортсмена посчитала расходы
Светлана Ибрагимова Екатерина Рачицкая
,
Сколько стоит заниматься самбо в Москве
Аудио-версия:
Комментарии
А также рассказала, как поддержать увлечение ребёнка.

Выбор кружка для ребёнка – невероятно сложная задача. Должны сойтись совершенно разные факторы: польза, интерес, удобство и доступность. Некоторые меняют много секций, а кому-то везёт чуть больше, и они сразу попадают в подходящую.

<a href="https://www.championat.com/authors/7067/1.html">Екатерина Рачицкая</a>
Екатерина Рачицкая
мама самбиста

Изначально не была знакома с этим видом спорта, но всегда понимала — реалии жизни таковы, что мальчик должен уметь постоять за себя, а впоследствии — за близких. Самбо сейчас на слуху, даже есть федеральные программы, направленные на развитие ребят. Например, существует всероссийский проект «Самбо в школу». После того как мы ознакомились на просторах интернета с тем, как проходят тренировки, что включено в процесс, было принято решение выбрать эту секцию. Сын не возражал.

Папа юного яхтсмена подсчитал расходы на секцию в материале:
«Гидрокостюм за 20 тысяч рублей». Сколько стоит отдать ребёнка в парусный спорт?
«Гидрокостюм за 20 тысяч рублей». Сколько стоит отдать ребёнка в парусный спорт?

«Самбо в школу»

Образовательно-спортивный проект, ориентированный на продвижение национального вида борьбы самбо в школах России. Он объединяет около 2500 школ и 375 000 учащихся. В его рамках воспитывают наставников, контролируют качество тренировочного процесса, оснащают спортивные залы необходимым оборудованием.

Фото: Личный архив Екатерины Рачицкой

Экипировка

Для занятий на первое время достаточно шорт или штанов, футболки и носков. Позже уже будет необходима куртка для борьбы – самбовка, шорты и специализированная обувь – борцовки. На соревнованиях используется такая же форма, как и на тренировках. Различаются только цвета курток, они бывают красные и синие.

Средняя стоимость всей экипировки составит около 5 тысяч рублей. Будет ещё зависеть от выбранного бренда и магазина. Например, форма от «Крепыша» или «Bravegard» сильно выше в цене. Менее известные бренды на Ozon или Wildberries можно купить дешевле, но тут уже вопрос качества.

Рассказываем об интересной секции по ссылке:
Куда направить энергию ребёнка? Прыжки на батуте — доступный тренд
Куда направить энергию ребёнка? Прыжки на батуте — доступный тренд

Занятия

Мы ходим в Школу самбо, где абонемент на месяц стоит 5,5 тысячи, в него входят четыре занятия в неделю по два часа. Вместе с другими ребятами иногда посещаем бассейн, но там суммы незначительные. Определяющим моментом при выборе учреждения стал контакт между ребёнком и тренерским составом, без которого не получится полноценной работы.

Но есть и другие места для занятий. В ЦАО стоимость будет варьироваться от 6 до 8,5 тысячи в месяц, в среднем по три тренировки в неделю по часу или полтора.

Соревнования и сборы

Стартовый взнос за соревнования составляет от 700 до 1500 рублей, иногда доходит до 2 тысяч. На сборах мы были один раз и планируем ездить ещё, потому что это погружение в спорт, требующее колоссальной работы, как со стороны учеников, так и со стороны тренеров. Их стоимость у нашей школы составляет от 10 до 20 тысяч рублей, от 5 до 10 дней соответственно.

Получается, что в обычный месяц на увлечение сына тратим 5,5 тысячи, которые идут на оплату абонемента. Остальные траты – непостоянные.

Фото: Личный архив Екатерины Рачицкой

Такое увлечение – совместная работа ребёнка, тренера и, конечно, родителей. Поддерживайте своих спортсменов, верьте в их успех, и тогда они точно будут заниматься с удовольствием и искренним рвением.

Куда ещё отдать ребёнка, рассказываем ниже:
«Сумку подарили, инвентарь предоставили». Дорого ли отдать ребёнка в стрелковую секцию?
«Сумку подарили, инвентарь предоставили». Дорого ли отдать ребёнка в стрелковую секцию?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023