7 названий популярных иностранных блюд, в которых чаще всего россияне делают ошибки

Мы открываем меню, видим незнакомое иностранное слово, написанное на языке-оригинале или на русском, но без объяснения состава. Придаём умное выражение своему лицу, на минуту зависаем, а потом в голове начинаются раздумья: что это, как произносить, хочу ли я это съесть.

Подобное может случиться как в России (где кто-то решил проявить оригинальность), так и за рубежом, где это просто местное блюдо. И важно произнести название блюда правильно, чтобы вас правильно поняли.

Кира Феклисова нейрокоуч , эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н. Однажды в Будапеште заказала вместо горячего чая горячее молоко с лимоном. По-венгерски это звучит очень похоже: теа — чай, тей — молоко. Официант принёс отдельно молоко и лимон, с интересом наблюдая, как я собираюсь это пить. Увидев моё удивлённое лицо, он понял, что я неправильно произнесла слово. И заменил молоко на чай, посмеявшись над ситуацией вместе со мной.

Похожим образом заказала «стакан свежего воздуха» вместо стакана свежевыжатого сока. На этот раз официант завис на минуту в пространстве, а потом принёс мне пустой стакан, прокомментировав, что там свежий воздух. Здесь сыграла злую шутку моя память на ассоциации при изучении иностранных языков.

Фото: istockphoto.com

Вызубрить венгерский было невозможно. Я придумывала ассоциации. Когда учила слово «воздух», заметила, что в нём есть слово «сок». Машина-мозг воспроизвёл так, как я запоминала. Что закажешь, что и получишь.

Чтобы не попадать в такие ситуации, стоит запомнить несколько правил.

Плохая новость: единого правила здесь нет. Ударение и произношение слова зависит от языка-оригинала, поэтому слова могут звучать странно, не так, как вы ожидаете.

Хорошая новость: можно открыть онлайн-переводчик и нажать на микрофон. Диктор произнесёт так, как нужно.

Лайфхак: мозг может не так запомнить слово, или в России это может звучать на русский манер, отличный от языка-оригинала. Поэтому лучше перепроверить в онлайн-переводчике, то ли вы заказываете, что хотите на самом деле.

Например, многие русские туристы, когда приезжают в Италию, заказывают «латте» в надежде получить кофе, а им приносят молоко. Там важно говорить «кафэ латте».

Фото: istockphoto.com

Итак, привожу список наиболее популярных в России иностранных блюд, в которых чаще всего делают ошибки. И которые нужно просто запомнить.

Асаи

Очень полезная ягода, которую выращивают в районах Южной и Центральной Америки. В её составе присутствует большое количество минералов и витаминов (А, С, Е). Чаще всего асаи добавляют в фруктовые салаты и смузи, считая её суперфудом для молодости и красоты.

Ударение в слове ставится на последнюю букву (асаи́).

Крудите

Зожники обожают эту французскую закуску из очищенных и нарезанных сырых овощей: палочки сельдерея, моркови, огурца, полоски болгарского перца, кусочки брокколи, цветной капусты, фенхеля, стебли спаржи. Она подаётся в сочетании с лёгким соусом.

Большинство людей делают ударение на последний слог (крудите́), и это правильно.

Эдамаме

Это японское национальное блюдо постепенно становится популярным и в России. Оно состоит из недозрелых соевых бобов, приготовленных со специями и солью. В японской кухне эту закуску подают к пиву и прочим западным спиртным напиткам.

Ударение ставится на предпоследнюю гласную букву (эдама́ме). Звучит почти как «еда маме» или «ода маме».

Фото: istockphoto.com

Маффулетта

В ресторанах можно встретить знаменитый новоорлеанский сэндвич, созданный итальянскими иммигрантами из Сицилии. Он напоминает многослойный пирог, так как состоит из выложенных слоями сыра и ветчины, а также из кубиков хлеба. Как нужно произносить название этого традиционного блюда средиземноморской страны?

Ударение ставится на первую гласную букву (ма́ффулетта).

Гирос

Греческий аналог привычной шаурмы. Он готовится в лаваше с добавлением мяса, свежих овощей, а также греческого соуса цацики. В России гирос стал более популярным, чем шаурма, из-за большого количества овощей в составе.

Правильно ставить ударение на первый слог (ги́рос).

Фото: istockphoto.com

Буйабес

Знаменитый французский многокомпонентный рыбный суп, который готовят на средиземноморском побережье Франции. Изначально это блюдо было распространено среди рыбаков и готовилось из остатков не распроданной за день рыбы. Однако впоследствии рецепт усложнился, появилось множество дорогостоящих разновидностей супа.

Ударение ставится на последний слог (буйабе́с)

Халапеньо

Во время трапезы теплый перец чили средних размеров может стать горячим. Плоды перца имеют длину от пяти до девяти см и собираются зелёными. В России его можно встретить в закусках в мексиканских ресторанах. Правильно ставить ударение на предпоследний слог (халапе́ньо).