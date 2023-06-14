7 названий популярных иностранных блюд, в которых чаще всего россияне делают ошибки

Мы открываем меню, видим незнакомое иностранное слово, написанное на языке-оригинале или на русском, но без объяснения состава. Придаём умное выражение своему лицу, на минуту зависаем, а потом в голове начинаются раздумья: что это, как произносить, хочу ли я это съесть.
Подобное может случиться как в России (где кто-то решил проявить оригинальность), так и за рубежом, где это просто местное блюдо. И важно произнести название блюда правильно, чтобы вас правильно поняли.
Однажды в Будапеште заказала вместо горячего чая горячее молоко с лимоном. По-венгерски это звучит очень похоже: теа — чай, тей — молоко. Официант принёс отдельно молоко и лимон, с интересом наблюдая, как я собираюсь это пить. Увидев моё удивлённое лицо, он понял, что я неправильно произнесла слово. И заменил молоко на чай, посмеявшись над ситуацией вместе со мной.
Похожим образом заказала «стакан свежего воздуха» вместо стакана свежевыжатого сока. На этот раз официант завис на минуту в пространстве, а потом принёс мне пустой стакан, прокомментировав, что там свежий воздух. Здесь сыграла злую шутку моя память на ассоциации при изучении иностранных языков.
Фото: istockphoto.com
Вызубрить венгерский было невозможно. Я придумывала ассоциации. Когда учила слово «воздух», заметила, что в нём есть слово «сок». Машина-мозг воспроизвёл так, как я запоминала. Что закажешь, что и получишь.
Чтобы не попадать в такие ситуации, стоит запомнить несколько правил.
Плохая новость: единого правила здесь нет. Ударение и произношение слова зависит от языка-оригинала, поэтому слова могут звучать странно, не так, как вы ожидаете.
Хорошая новость: можно открыть онлайн-переводчик и нажать на микрофон. Диктор произнесёт так, как нужно.
Лайфхак: мозг может не так запомнить слово, или в России это может звучать на русский манер, отличный от языка-оригинала. Поэтому лучше перепроверить в онлайн-переводчике, то ли вы заказываете, что хотите на самом деле.
Например, многие русские туристы, когда приезжают в Италию, заказывают «латте» в надежде получить кофе, а им приносят молоко. Там важно говорить «кафэ латте».
Фото: istockphoto.com
Итак, привожу список наиболее популярных в России иностранных блюд, в которых чаще всего делают ошибки. И которые нужно просто запомнить.
Асаи
Очень полезная ягода, которую выращивают в районах Южной и Центральной Америки. В её составе присутствует большое количество минералов и витаминов (А, С, Е). Чаще всего асаи добавляют в фруктовые салаты и смузи, считая её суперфудом для молодости и красоты.
- Ударение в слове ставится на последнюю букву (асаи́).
Крудите
Зожники обожают эту французскую закуску из очищенных и нарезанных сырых овощей: палочки сельдерея, моркови, огурца, полоски болгарского перца, кусочки брокколи, цветной капусты, фенхеля, стебли спаржи. Она подаётся в сочетании с лёгким соусом.
- Большинство людей делают ударение на последний слог (крудите́), и это правильно.
Эдамаме
Это японское национальное блюдо постепенно становится популярным и в России. Оно состоит из недозрелых соевых бобов, приготовленных со специями и солью. В японской кухне эту закуску подают к пиву и прочим западным спиртным напиткам.
- Ударение ставится на предпоследнюю гласную букву (эдама́ме). Звучит почти как «еда маме» или «ода маме».
Фото: istockphoto.com
Маффулетта
В ресторанах можно встретить знаменитый новоорлеанский сэндвич, созданный итальянскими иммигрантами из Сицилии. Он напоминает многослойный пирог, так как состоит из выложенных слоями сыра и ветчины, а также из кубиков хлеба. Как нужно произносить название этого традиционного блюда средиземноморской страны?
- Ударение ставится на первую гласную букву (ма́ффулетта).
Гирос
Греческий аналог привычной шаурмы. Он готовится в лаваше с добавлением мяса, свежих овощей, а также греческого соуса цацики. В России гирос стал более популярным, чем шаурма, из-за большого количества овощей в составе.
- Правильно ставить ударение на первый слог (ги́рос).
Фото: istockphoto.com
Буйабес
Знаменитый французский многокомпонентный рыбный суп, который готовят на средиземноморском побережье Франции. Изначально это блюдо было распространено среди рыбаков и готовилось из остатков не распроданной за день рыбы. Однако впоследствии рецепт усложнился, появилось множество дорогостоящих разновидностей супа.
- Ударение ставится на последний слог (буйабе́с)
Халапеньо
Во время трапезы теплый перец чили средних размеров может стать горячим. Плоды перца имеют длину от пяти до девяти см и собираются зелёными. В России его можно встретить в закусках в мексиканских ресторанах. Правильно ставить ударение на предпоследний слог (халапе́ньо).
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