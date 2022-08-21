Скидка за мини-юбку и лишний вес. 5 скандальных ресторанов с аморальными акциями

В некоторых из них бесплатно кормят худых, а в других — тех, кто весит больше 160 кг.

Мы живём в век конкуренции, когда предложения превышают спрос. Поэтому заведения придумывают различные акции, чтобы подогревать к себе интерес и быть всегда на виду. Но насколько такие маркетинговые активности «здоровые» и могут ли они нанести вред человеку?

Современный мир изобилует историями, которые могут искалечить психику. И только от нашего ментального состояния зависит, как мы отреагируем на ту или иную ситуацию. Перед вами пять ресторанов, акции которых переходят грань разумного.

Юлия Хадарцева психолог-расстановщик, автор книги «ПРО деньги» Подобные затеи могут нанести вред психике. Но здесь ещё очень многое зависит от характера акции.

Скидка за худобу

Китайский ресторатор из Цзинаня Чжао Ланг бесплатно кормит худых клиентов, протиснувшихся через узкие решётки на входе. Размер скидки зависит от того, через какой проём удастся пролезть гостю. Самый узкий пробел в 15 см предполагает бесплатную еду и выпивку в течение всего вечера.

Посетители, которые протиснулись между прутьями в промежуток шириной в 18-25 см, получают пиво в качестве бонуса. А те, кому удалось пройти через самый широкий проход в 30 см, довольствуются лишь советом от владельца заведения о необходимости следить за весом. И вот здесь не совсем понятно, поддерживает ли хозяин фэтшейминг или пропагандирует здоровый образ жизни?

В попытке сбросить лишний вес люди бросаются во все тяжкие, но часто не получают видимого результата и впадают в депрессию. По ссылке ниже рассказали, как отличить собственное стремление к стройности от навязанных стандартов.

Юлия: Худоба хороша в меру. Если говорить о людях, которые не следят за питанием и ведут не очень здоровый образ жизни, подобная скидка может мотивировать их на позитивные изменения. С другой стороны, есть люди с расстройством пищевого поведения, и в этом случае целеполагание на худобу ни к чему хорошему не приведёт.

Скидка за лишний вес

В ресторане с говорящим названием Heart Attack Grill («Гриль сердечного приступа»), расположенном в Аризоне, действует система скидок в зависимости от веса посетителя. Владелец этого заведения, в отличие от китайского ресторатора, наоборот, выступает за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде. В «бодипозитивной» бургерной скидка в 100% предлагается всем, кто весит не менее 160 кг. Примечательно, что основатель ресторана, Джон Бассо, по совместительству ещё диетолог и владелец сети фитнес-центров.

Фото: heartattackgrill.com

Юлия: Скидка за лишний вес — это категорически не норма с точки зрения как физического, так и ментального здоровья. Люди с избыточным (по медицинским понятиям) весом априори не могут быть здоровыми. Полнота, перетекающая в ожирение, и вовсе может привести к летальному исходу. Поэтому скидка с ориентацией на вес 160 кг и даже больше точно не приведёт ни к чему хорошему. С морально-этической стороны такие акции никак не стимулируют посетителей к улучшению качества жизни. Не мотивируют следить за собой и развиваться.

Бонус за короткую юбку

Ещё одну весьма спорную акцию устроили владельцы китайского ресторана Yang Jia Hot Pot. Посетительницы заведения могут получить бонус за открытые ноги. Размер скидки напрямую зависит от длины юбки, которую измеряют на входе специально нанятые люди с линейкой. Если высота от колена до края юбки составляет 8 см, предоставляется скидка 20%, а если 33 см — скидка 90%.

Юлия: Можно по-разному относиться к подобной акции. Сексуальная энергия в здоровом своём проявлении так или иначе перетекает в творческий подъём. Скидка за короткую юбку никак не вредит здоровью и никоим образом не провоцирует деградацию. Поэтому с точки зрения психологии к такой акции можно отнестись более спокойно, чем к бонусам за лишний вес.

Несмотря на то что ресторан обвинили в сексизме, с точки зрения физиологии и здоровья она не приводит ни к чему ужасному, отмечает психолог. Стоит только вспомнить, сколько у нас пляжных ресторанов, которые можно свободно посещать в купальниках.

Бесплатный обед за идеальную внешность

Южнокорейский ресторан «Чуджоу» предлагает бесплатное питание самым красивым посетительницам. Внешность оценивается целой бригадой пластических хирургов.

Психологи считают, что не нужно стремиться быть идеальными. О том, как научиться принимать себя, рассказали в предыдущем материале.

Юлия: Глобально подобные акции понижают самооценку. Когда вам отказывают в бонусе, потому что вы якобы недостаточно симпатичны, это может существенно отразиться на психике. Поэтому я бы не стала продвигать подобные скидки. Ведь каждый посетитель, проходящий такой фейсконтроль, проверяет уверенность в себе на прочность.

Хотя, возможно, подобная акция была разработана с целью поднять самооценку посетителям — в случае если все посетители признавались бы красивыми и скидку давали каждому. Тогда, конечно же, такая маркетинговая активность вполне допустима и даже приветствуется.

Пожизненный запас бургеров за тату

Австралийская бургерная Burger love предлагает необычный бонус за рисунок на теле с логотипом их заведения. Те, кто отважится сделать татуировку с любым блюдом из меню кафе в натуральную величину, получат пожизненный запас бургеров. Если вы думаете, что вряд ли кто-либо сделает тату исключительно ради скидки, то ошибаетесь. Желающих увековечить память о любви к фаст-фуду оказалось немало.

Фото: burgerlove.co

Понятно, что в мире есть огромное количество людей с татуировками и подобные акции обращены именно к ним. Поэтому, пожалуй, из всех представленных эта самая «безобидная».

Насколько такие акции могут быть опасны

Подобные кампании могут нанести вред психике. Но, с другой стороны, также разрушительно на него может повлиять всё что угодно — если состояние человека неустойчиво. Очень многое зависит и от характера акции.

Юлия: Правильнее поощрять людей за правильный образ жизни, за правильное питание, а не наоборот. Отсюда рекомендация владельцам бизнеса: ориентируйтесь на мотивационные активности, которые смогут вывести ваших клиентов на новый уровень, а не нанести вред здоровью или спровоцировать агрессию.

Каждая торговая сеть должна помнить, что она несёт социальную ответственность в рамках своего города, страны, а может, и целого мира. Поэтому мотивировать и поощрять людей за переедание, алкоголизм, нарушение личных границ — своих или чужих — социально неправильно и может серьёзно повлиять на ментальное и физическое состояние конкретных людей.

Юлия: В идеале нужно всегда осознавать, что каждое наше действие ведёт к определённым последствиям. Особенно если мы говорим о корпорациях или компаниях, оказывающих влияние на общество и каждого конкретного индивидуума.