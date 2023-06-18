Отдых на высоте: 5 самых красивых мест в России для влюблённых в горы

Для тех, кто обожает приключения и хочет прикоснуться к природе.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Выбирая, где провести летний отпуск, большинство путешественников наверняка предпочтут море и пляж, а о горах подумают в последнюю очередь. Так уж сложилось, что вершины и склоны ассоциируются исключительно с новогодними праздниками — и очень зря! Лето в горах расцветает маковыми полями, сверкает снежными шапками и спускается шумными водопадами и полноводными реками с высоких вершин. Собрал и делюсь с вами самыми интересными направлениями для летнего отдыха в горах. В конце концов, «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал».

Дагестан

Горный Дагестан – это уникальная природа Кавказа, самобытная культура и потрясающая кухня. Начать знакомство с регионом стоит с прогулки по Сулакскому каньону, где, не до конца осознавая увиденное, можно часами смотреть сверху вниз на парящих орлов.

Из каньона отправиться прямиком в таинственный Гамсутль, оставленный много лет назад, но бережно хранящий древние артефакты и следы минувших эпох. А напоследок заехать в Тляратинский государственный природный заказник, чтобы ощутить на себе перепад высот в 2,5 км и насладиться панорамой чистейших высокогорных озёр.

Красная Поляна, Краснодарский край

Сочинская Красная Поляна – своеобразный компромисс для тех, кого тянет и в горы, и к морю. Один из самых современных всесезонных горных курортов России, Красная Поляна предлагает туристам маршруты для трекинга, рафтинг и парапланеризм, рыбалку и квадроциклы, а на изысканный десерт – панорамные рестораны, авторские спа- и велнесс-программы и насыщенную концертную и фестивальную жизнь. Всё это – в часе езды от пляжей черноморского Имеретинского курорта со всеми атрибутами долгожданного летнего отдыха.

Горный Алтай

Горный Алтай удивительно напоминает Альпы: то же разнотравье, бесконечные изумрудные луга и белоснежные шапки во главе с Белухой. Но, в отличие от Альп, природа здесь почти не тронута человеком, а до некоторых локаций и вовсе придётся добираться на перекладных – с дорогами не всё очевидно. И в этой «дикости» особая ценность Алтая: вода в Мультинских озёрах кажется прозрачнее, а аромат горных трав – насыщеннее и притягательнее.

Камчатка

Вулканы Камчатки пусть и не могут похвастаться впечатляющими рекордами высоты, но во всём, что касается уникальности и оригинальности, дадут фору многим горным грядам. Самые доступные из них располагаются едва ли не в городской черте, и ради развлечения на них даже совершают массовые восхождения.

К другим придётся долго ехать на «буханке» или вовсе лететь – в их числе, например, легенды Дoлины гейзеров. После таких насыщенных и эмоциональных путешествий хочется только одного – расслабиться в природных термах. Благо, как и с вулканами, с ними на Камчатке всё в порядке.

Ленские столбы, Якутия

Формально Ленские столбы – это, конечно, не горы, а череда скал высотой от 40 до 100 м, растянувшихся на 40 км вдоль правого берега Лены. Но с воды, с борта прогулочного катера, эта каменная гряда кажется неприступным монолитом. Всё меняется на закате: макушки скал принимают очертания сказочного замка, подсвеченного уходящим солнцем. Столбы сияют красным – и в этом сиянии хочется одно за одним загадывать и исполнять желания.