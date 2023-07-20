Кто такой эпилептоид и почему с ним сложно? 10 признаков типа личности для самодиагностики

В современной психологии есть несколько методик разделения типов личности. Некоторые учёные выделяют схожие моменты по темпераменту, другие — по характеру. Именно такие классификации подарили нам понятия: педантичный, демонстративный, экзальтированный, шизоидный, эпилептоидный и другие. Мы охотно жонглируем терминами и пытаемся загнать личность в рамки.

Тем временем границы в типологии гораздо сложнее, и чёткую градацию в реальной жизни проследить практически невозможно. Однако если обратиться к теоретической научной базе, то можно выделить акцентуации характера, которые помогут разобраться в поведенческих и эмоциональных особенностях человека. Это нужно, чтобы лучше его понять и помочь ему выстраивать качественные отношения с окружающими. Давайте немного коснёмся истории вопроса.

Наиболее известными типологиями личности в зарубежной психологии являются работы Эрнста Кречмера и Карла Леонгарда, а в отечественной психологии — Петра Борисовича Ганнушкина и Андрея Евгеньевича Личко. Именно эти учёные на основе долгих поисков и сравнений выделили несколько основных типов: шизоидный, истероидный, параноидный, эпилептоидный.

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В каждой такой типологии определяются границы нормы, а превышение показателей как раз и называют «акцентуацией характера». То есть очень ярким проявлениями заложенного темперамента. Но преобладание в характере тех или иных черт вовсе не означает заболевание и не требует лечения.

Акцентуация характера — норма. Тем не менее нужно отметить, что свои типологические названия личности получили именно из-за сходных проявлений в заболеваниях.

Диагнозы, которые ставятся врачом-психиатром, подразумевают патологическое состояние, как правило, врождённое. Они проявляются всегда, везде и приводят к социальной дезадаптации. Акцентуация характера – это всего лишь заострение определённых черт, которое не сильно влияет на качество жизни.

Кто такой эпилептоид и как его узнать?

Юлия Ивлева психолог, гештальт-терапевт Да, наличие ярких проявлений эпилептоидного характера у человека не говорит о патологии. Однако оставлять их без внимания, особенно если подобная акцентуация мешает нормально выстраивать взаимодействие в обществе, тоже нельзя. Со временем вспышки злости и гнева, свойственные этому типу личности, могут перерасти в неврологическое заболевание — эпилепсию.



Что же характеризует представителя данного типа? Это авторитарный, педантичный, не склонный к эмпатии человек. Эпилептоидный тип личности может быть расположен к проявлениям аффекта в виде взрыва эмоций или, наоборот, пассивного, отстранённого поведения при различных жизненных обстоятельствах.

Такие люди часто бывают изобретательны, быстро приходят к решениям, но в то же время могут сталкиваться с проблемами в общении.

Эпилептоид характеризуется также резкими перепадами настроения: от угрюмой неразговорчивости к активности, сопровождаемой разглагольствовании о том, как «надо и правильно». Подобное состояние сравнимо с эпилепсией — внезапными припадками и судорогами. Но людям с эпилептоидной акцентуацией всё же несвойственно такое яркое проявление эмоций. И, повторимся, — оно не требует никакого лечения (в отличие от эпилепсии). Поведение при акцентуации лишь корректируется.

Черты эпилептоидного типа личности

Какие же маркеры в характере и поведении говорят о том, что мы имеем дело с эпилептоидом?

1. Импульсивность

Наиболее яркая особенность эпилептоида — склонность к взрывным выражениям эмоций. Эти вспышки сравнимы с ураганом и практически всегда внезапны.

2. Конфликтность

Эпилептоид не только легко откликается на ссоры, но и сам может их провоцировать. Конфликт для личности эпилептоидного типа – защитная реакция, проекция, с помощью которой он переносит на окружающих подавляемые злость и агрессию.

Такой человек не признаёт вину за свои аффективные всплески, считая что окружающие вынуждают его отстаивать, защищать существующий порядок, конфликтовать и соблюдать правила.

3. Приверженность к порядку

Этот тип личности имеет твёрдые убеждения о правильности и обоснованости своих поступков и реакции на действия окружающих. Он сам педантичен, аккуратен, пунктуален и требует того же от других.

4. Соблюдение иерархии в отношениях

Эпилептоид строго придерживается отношений с начальством, беспрекословно выполняя все поручения. Но при этом стремится принадлежать к тем, что выше. Добиваясь руководящих постов, он требует аналогичного подчинения.

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5. Потребность стать состоятельным

Люди этого типа стараются обеспечить себе благосостояние, а также стремятся из всего извлекать выгоду и пользу. Для них материальные блага — показатель того, что они всё делают правильно.

6. Страх ошибки

Эпилептоиды боятся оказаться не готовыми к неожиданностям и ошибиться. Отсюда потребность контролировать всё, что только можно, устанавливать непререкаемые порядки и требовать беспрекословного их соблюдения.

7. Стремление достичь цели

Для исполнения задуманного эти люди используют любые способы вплоть до лести, лицемерия и угодничества. При этом к тем, кто ниже по статусу, эпилептоид может относиться с высокомерием, придирчивостью и требовательностью – как к своим подчинённым.

8. Склонность к дисфории

Для эпилептоидного типа личности характерны плохое, мрачное настроение, тоскливость, раздражительность. Это, в свою очередь, нередко приводит к апатии.

9. Зацикленность на себе

В своём восприятии мира и понимании порядка эпилептоиды не эмпатичны и могут пренебрегать чувствами окружающих. Кстати, их угодливость является отчасти компенсацией отсутствия эмпатии. Поэтому именно от такого человека чаще всего можно услышать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

10. Инертность мышления

«Вязкость» мышления, которая присуща эпилептоидам, создаёт определённые трудности переключения и скорости мозговых процессов. Компенсируя эту инертность, они могут быть настолько внимательны к мелочам, что зацикливаются на несущественном, теряя из виду главную цель.

Застревая на негативных мыслях и впечатлениях, эпилептоиды становятся злопамятными, мстительными и навязчивыми. Кроме того, в качестве компенсации они склонны к формированию «сверхценных идей», придающих им самим важность и значимость.

Конечно, у всех этих проявлений есть не только отрицательные, но и положительные черты. Благодаря определённым качествам эпилептоид способен добиваться успеха там, где менее настойчивые и упорядоченные личности давно опустили бы руки. Ему сложно взаимодействовать с новым, но он без трудностей придерживается консервативного порядка, поэтому в знакомых условиях готов работать на высокий результат.

Как говорилось выше, на практике редко встречаются типажи личности с присущими только этой категории проявлениями. В человеке, как правило, понамешано от разных темпераментов. С чем же связано проявление тех или иных характеристик?

Причины развития эпилептоидности

Учёные склоняются к тому, что подобный тип характера базируется на наследственной предрасположенности – особенностях формирования психических процессов, в силу которых человек становится инертен и «неповоротлив». Однако насколько остро будут выделяться описанные черты в характере человека, несомненно, зависит от окружения, прежде всего – от семьи.

Причём независимо от того – рос ребёнок в окружении хаотичных и непредсказуемых взрослых или в семье, где придерживались строгих порядков. И непоследовательное воспитание, и то, что было основано на жёстких правилах, в равной степени нарушают формирование целостной личности. В результате ребёнок отказывается от себя, от своих чувств, естественной спонтанности и истинных потребностей в угоду взрослым.

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При этом необходимость изменять себя и свои границы у него остаётся, что, несомненно, вызывает злость и агрессию, которые он старается подавлять. После нереализованные и невысказанные чувства «выстреливают» в виде аффективных вспышек.

Любовь к порядку и отстаивание своих твёрдых убеждений позволяют хоть что-то в свой жизни контролировать и стабилизировать, компенсируя тем самым слабость собственной личности.

Инструменты диагностики эпилептоидного типа личности

Существует несколько способов диагностики акцентуации типов личности. Самый распространённый — Стандартизованный многофакторный метод исследования личности — СМИЛ (модификация теста MMPI – Миннесотского многофакторного личностного опросника под редакцией Людмилы Собчик).

Тест включает в себя опросник из 566 вопросов. Полученные результаты дают объёмное описание личности, на основе которых можно сделать заключение.

Для подростков (14–18 лет) используется «Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО)» Личко. Реже используется опросник Шмишека, Леонгарда «Методика акцентуации характера и темперамента личности». Все эти тесты можно пройти самостоятельно онлайн.

Нуждается ли эпилептоид в лечении?

При неярко выраженной акцентуации характера никакого лечения не требуется. Если же наблюдается ухудшение качества жизни, появляются трудности в общении с окружающими, а приступы гнева становятся неконтролируемыми, — может потребоваться психотерапия.

Не исключается и медикаментозное сопровождение психотерапии, в особо сложных случаях. При этом необходимость употребления лекарственных препаратов определяет врач-психиатр.

Главная цель психотерапии – восстановление контакта человека с его чувствами, которые он привык подавлять. С эпилептоидным типом личности работа начинается через тело, так как подавленные переживания остаются в нём в виде зажимов и напряжения. Через работу с этими ощущениями можно проложить путь к чувствам, а через них — и к неудовлетворённым потребностям.

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Кроме того, именно подавленные переживания, их удержание вызывают повышенную тревожность и, как следствие, защитную реакцию в виде стремления всё держать под контролем. Поэтому по мере отреагирования и проживания подавленных чувств количество аффективных проявлений, упрямства, контроля будет снижаться.

Установление терапевтического альянса и контакт с психологом помогут восполнить «эмоциональный пробел» и восстановить способность к эмпатии, восприятию и проявлению тёплых чувств. Эпилептоиду станет легче удерживаться в реальности, не убегая в сверхценные идеи и несущественные мелочи. Обычно именно так он спасается от связанных с ней невыносимых переживаний – стыда, вины, страха, злости.

Каковы прогнозы после терапии?

Результат взаимодействия со специалистом зависит от выраженности эпилептоидных черт. Если говорить о расстройстве личности, то психотерапевтическая работа с таким человеком сложна и длительна. Эпилептоид имеет склонность проецировать свою агрессию на окружающий мир и не берёт на себя ответственность за сложности, которые возникают в его жизни.

Из-за особенностей характера он с трудом соглашается на психотерапию. Ему сложно удерживаться в контакте с терапевтом, не прерывая работы, когда он сталкивается с невыносимыми для себя переживаниями.

Также многое зависит от особенностей человека, его желания измениться и повысить комфорт своей жизни. И, конечно, от профессиональных качеств и устойчивости самого психотерапевта.

Фото: istockphoto.com

Жить с ним или не жить?

Контакт с таким человеком может быть очень сложным. Стоит приготовиться к тому, что придётся выносить много напряжения. При этом важно помнить, что злость, которая возникает при общении с ним, — это не ваша злость. Речь про его чувства, которые он не признаёт, подавляет и присваивает вам с помощью вербальных и невербальных проявлений.

Важный момент: когда такой человек кричит, это обращено не на вас. Таким образом он проявляет свои эмоции от ужаса, который вызывает в нём риск не справиться и быть разрушенным возникающими в нём невыносимыми переживаниями.

Угрюмость, плохое настроение, упрямство, навязчивость – проявления слабости его личности и невозможности справляться со сложностями окружающего мира, попытка защитить себя и обеспечить свою безопасность.

Как к этому относиться? Тут выбор за вами. Если отношения важны, можно пытаться понимать и принимать. Но обязаны ли вы приносить в жертву себя и свою безопасность?

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Как наладить с ним отношения?

Существует несколько методик, которые помогают сохранить положительный баланс в общении со взрывными и упрямыми личностями. Одна из них разработана психиатром Джеральдом Крейсманом. Схема предполагает разбить контакт с человеком на три шага.

Первый шаг — поддержка

При общении с эпилептоидом необходимо выразить озабоченность состоянием, сделав акцент на собственные чувства. Можно придерживаться формулировки: «Я беспокоюсь о твоих чувствах в данный момент».

Второй шаг — сочувствие

Постарайтесь понять, какие эмоции овладевают человеком. Признайте их. Проговорите с ним об этих чувствах с помощью фраз: «Я думаю, что сейчас ты ощущаешь страх/гнев/злость, потому что…»

Третий шаг — возвращение в реальность

После того как удалось наладить контакт и успокоить оппонента, можно попытаться объяснить проблему и попробовать предложить пути решения. Используйте формулировки: «Чем я могу тебе помочь?/Давай попробуем вместе найти выход из ситуации».

При этом пока человек находится в состоянии ярости, то лучше отложить дискуссию, стараясь не поддаваться на провокации, и оставаться спокойным и обстоятельным.

Итак, эпилептоидная личность — это человек консервативного склада характера, любящий порядок во всём. Он часто упрям и добивается целей благодаря желанию стоять на своём до последнего. Однако из-за подавления эмоций эпилептоиду присущи внезапные вспышки гнева и ярости, во время которых он не всегда может контролировать чувства.

При неярко выраженных проявлениях человек не нуждается в помощи психотерапевта и способен налаживать коммуникацию с окружающими. Лечение требуется только в случае, когда начинают страдать близкие и сам человек осознаёт, что у него появились проблемы с общением. Нередко эпилептоиды могут обратить сложный характер себе на пользу и добиться высоких руководящих постов.