Золотая осень в московских парках: 5 идей для уютных прогулок в выходные

Места, где можно увидеть все оттенки листьев – от золотого до багряно-красного. И, конечно, сделать красивые снимки!

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Строгие аллеи и хаотично протоптанные дорожки, вековые ели и молодые берёзы, дореволюционная архитектура и современные зоны отдыха – почти всё, что требуется для комфортного отдыха самым разным москвичам, можно найти в столичных парках. Пока погода располагает, стоит посвятить хотя бы полдня неспешной вдумчивой прогулке по одному из них – потеряться в «зелёных лёгких» города и понять, чем дышит (и живёт!) столица. Несколько идей, где побродить на выходных, подскажу ниже».

Парк Горького

В своё время Парк Горького стал образцом общественного пространства нового типа – с грамотным зонированием и функциями, отвечающими интересами горожан. Сегодня вместе с Нескучным садом, Музеоном и участком Воробьёвых гор он образует единую рекреационную территорию, претендующую на статус крупнейшей в Европе. В парке легко провести целый день: заглянуть в Новую Третьяковку или «Гараж» за вдохновением искусством, отдохнуть у воды или на воде, заказать бранч в ресторане или устроить пикник под клёнами, а затем долго-долго идти по набережной Москвы-реки, рассматривая открыточные виды. Кстати, в начале осени Парк Горького соединили пешеходным мостом с островом Балчуг и ГЭС-2, так что список культурных активностей, доступных в рамках одного маршрута, существенно расширился.

Лосиный остров

Лосиный остров – одно из редких мест, где можно почувствовать себя далеко за пределами столицы. Это даже не парк – скорее лес: в некоторых его частях до сих пор сохранились дремучие чащи, которые облюбовали звери и птицы. Собираясь в Лосиный остров, нельзя проигнорировать как минимум две локации – Лосиную биостанцию, где живут не только лоси, но и маралы, олени и кабаны, а также Босоногую тропу. Последнюю «проложили» в местном дендрарии совсем недавно, и она сразу же завоевала сердца москвичей: редко где можно пройти по 41 виду покрытий за одну прогулку.

Сокольники

Совсем рядом с Лосиным островом находятся и Сокольники, названные в честь залетающих сюда от «соседа» пернатых. В 50-х годах прошлого века здесь появились павильоны первой международной выставки промышленной продукции США, наметившие «крен» парка в сторону масштабного выставочного пространства. Сейчас эта функция не утрачена: в Сокольниках довольно часто проводят заметные по городским меркам смотры и фестивали. Однако большинство москвичей считают парк в первую очередь идеальным местом для активного отдыха под открытым небом. Для этого в Сокольниках созданы все условия – от велодорожек до пунктов проката.

Усадьба и парк Кусково

Кусково – единственный сохранившийся в столице регулярный парк XVIII века. Первые упоминания об усадьбе характеризуют её как место «со многими увеселительными затеями», большим парком и прудами. С тех пор главное не изменилось. Были достроены павильоны, проложены обводные каналы и устроены лабиринты, но суть осталась та же: гулять по Кускову – чистое удовольствие и отдых для души. Прогулку по парку легко совместить с осмотром экспозиции Большого дома или камерных павильонов – Грота, Итальянского и Голландского домика. Ну а дополнит путешествие во времени посещение Музея керамики, расположенного в Большой каменной оранжерее – бывшем «воксале» для танцев с комнатами для игр.

ВДНХ и Ботанический сад

Ещё два парка-соседа, близкие территориально, но с совершенно разными характерами – ВДНХ и Ботанический сад. Первый – территория советского наследия, переосмысленная в традиции актуального урбанизма. На ВДНХ при желании можно как окунуться в недавнее прошлое, так и побывать в ближайшем будущем – например, в павильоне «Космос». Тут же работает и Парк ремёсел, где легко сделать что-то своими руками. В числе прочих обязательных пунктов – колесо обозрения «Солнце Москвы», прогулка на вёслах у фонтана «Золотой колос» или по ландшафтной «Ленте Мёбиуса».

Ну а, насытившись активностями, отдохнуть от суеты можно в Ботаническом саду: осенью природа создаёт здесь иллюзию «повторного цветения», окрашивая растения в невероятно красивые и насыщенные цвета.