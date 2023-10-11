Разбираемся с экспертами, почему мы заедаем переживания и как с этим бороться.

«Ни о каком счастье не было и речи». Личная история о тревожном расстройстве и переедании

Ольга Матвеева бизнес-психолог и трансформационный коуч «После рождения ребёнка стала набирать вес. Пошла в тренажёрный зал, начала искать информацию про питание для похудения. Легко скинула около 20 кг, сделала классное тело. Затем забросила занятия и подсчёт калорий, постепенно набрала около 10 кг лишних».

После рождения второго ребёнка опять набрала вес. Вспомнила, что делала в первый раз: села на подсчёт калорий, стала тренироваться. Но вес не торопился покидать меня, поэтому увеличила количество занятий спортом и начала меньше есть. Дошло до того, что испытала экстремальные диеты и голодания.

Сейчас понимаю, что вся моя жизнь превратилась в борьбу с весом и едой. Каждый день оценивался как хороший – если мне удавалось продержаться на строгом питании, и плохой – если был срыв, когда переедала мучного и сладкого. Основное питание сводилось к скудному набору продуктов – куриная грудка, каши, яичные белки, обезжиренный творог, ПП-сладости. Даже фрукты я не ела.

Фото: istockphoto.com

Как поняла позже, у меня была булимия. После переедания обязательно следовало очищение клизмой или отрабатывания с помощью спорта. Доводила себя до изнеможения, делая кардио и упражнения. При этом отношения в семье только ухудшались, ведь воспринимала домашних как помеху для достижения идеального тела. Ни о каком спокойствии и счастье не было и речи.

Переломным моментом стало обучение психологии. Когда стала глубже копать в причины моей одержимости «идеальным телом» и начала работу с психотерапевтом. Мне был поставлен диагноз генерализованное тревожное расстройство и была назначена фармакотерапия.

Сейчас, спустя много лет, я изменилась кардинально. Занимаюсь спортом и питаюсь осознанно, для здоровья. Чтобы иметь возможность наслаждаться жизнью и иметь много сил и энергии. Время, которое трачу на еду и тренировки, сильно сократилось по сравнению с тем периодом. Это просто часть жизни, как почистить зубы.

Фото: из личного архива Ольги Матвеевой

Теперь не делю еду на хорошую и плохую, не считаю калории. Более того, являюсь специалистом в области РПП и похудения и помогаю людям выйти из круга диет и ограничений.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог «Здоровый образ жизни — он поэтому и «образ», потому что это не отдельная часть нашего дня, это и есть день. Когда человек зацикливается на важности «отработки» калорий или на том, чтобы ничего лишнего в рот не попало — поведение становится расстройством. И здесь уже нужно подключать терапию с психологом, как верно и поступила героиня».

Тревожное расстройство может привести к расстройству пищевого поведения — причине как недоедания, так и переедания. В любом случае с любым из этих расстройств нужно работать совместно с психотерапевтом.

Фото: istockphoto.com

Как врач я рекомендую всем, кто хочет прийти в форму, обратиться к диетологу и разработать систему, которая станет основой жизни. Во-первых, это станет гарантом безопасности, рацион будет сбалансированным и комфортным. Кроме того, только компетентный человек может оценить потребности определённого организма. Ведь мы все разные, не всем подойдёт гречка с кефиром на ужин.

Мнение психолога

Лорелла Гальцова психолог, дипломированный психолингвист и консультант с международной сертификацией ICF «Тревожное расстройство напрямую влияет на переедание, так как вызывает ряд негативных последствий: физическое и эмоциональное напряжение, плохой сон, выработка определённой группы гормонов, таких как кортизол и адреналин».

Когда есть мышечное и психическое напряжение, организму необходимо вырабатывать большое количество энергии. И самый простой способ сделать это — поесть. Дело в том, что стресс — своего рода некий страх ожидания чего-то негативного, что забирает огромное количество сил. Человек в этот момент не может нормально действовать: весь его внутренний фокус направлен в это состояние.

Фото: istockphoto.com

Вместо этого важно выполнять более здоровые действия, такие как дыхательная гимнастика, смена деятельности, прогулки, переключение внимания, работа с температурой тела, например поход в баню.

В случае с героиней речь идёт о полной компенсации эмоций. То есть, вместо того чтобы выполнять более здоровые действия, такие как дыхательная гимнастика, смена деятельности, прогулки, переключение внимания, работа с температурой тела, например, поход в баню, она просто ела.

Хорошо, что она уже прорабатывает это всё с терапевтом и сама начала изучать этот вопрос. Ведь у проблем лишнего веса есть много неосознаваемых причин, и еда — лишь одна из них.

И надо сказать, что тревожное расстройство всегда держит тело и психику в стрессе, приводя к бессоннице. А когда мы не высыпаемся, нам хочется углеводов. Это видно и на примере героини, которая злоупотребляла сладким и мучным. Поэтому важно запомнить:

Переедание — это одно из возможных следствий тревожного расстройства.