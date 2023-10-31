Элегантность и провокация: 15 фото лучших образов с красной дорожки «Золотого мяча»-2023

Кому достаётся награда за самый стильный лук, а кому — за самую роскошную спутницу?

30 октября в парижском театре Шатле прошла 67-я церемония «Золотой мяч». Её победителем в очередной раз стал аргентинец Лионель Месси. И пока не утихают бурные обсуждения этого факта, предлагаем взглянуть на событие с другой стороны. «ЗМ» — это футбольный «Оскар». Тут и красная ковровая дорожка, и роскошные образы. Кто, на ваш взгляд, заслуживает победы в номинации «Самый стильный образ»? А кому уже досталась награда — самая красивая спутница? Предлагаем разобрать луки номинантов и гостей церемонии.

Лионель Месси с семьёй Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Начнём с победителя «ЗМ»-2023. Лионель Месси с супругой и сыновьями — это пример трансляции идеального family look, созданного строго по дресс-коду. С учётом того, что аргентинец получает награду восьмой раз, было бы странно не иметь обкатанного модного алгоритма. На нём — идеальный смокинг. На его супруге Антонелле Рокуццо — элегантное, в меру сексуальное платье. Сыновья — маленькие модные копии отца, образы которых отличает лишь выбор обуви. Вместо классических туфель — демократичные белые кеды.

Модный выход главного героя церемонии идеально стилистически срежиссирован, но бурно обсуждать его будут едва ли. Надо сказать, что от Месси чего-то эдакого никто и не ждал. Всех больше интересовали его реакция на победу и торжественная речь. На кого же фанаты возлагали модные надежды и были ли они оправданны?

Эрлинг Холанд Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Одна из главных икон стиля среди современных футбольных звёзд — норвежец Эрлинг Холанд. Выйдет ли он на красную ковровую дорожку с распущенными волосами? Позволит ли себе вольно обращаться с дресс-кодом в плане выбора костюма? Задавались вопросами фанаты.

В итоге на модные провокации Холанд не пошёл. Возможно, по причине того, что именно его называли главным конкурентом Месси, и норвежец на всякий случай тоже срежиссировал образ «по-оскаровски». Кстати, его спутница напоминает настоящую золотую статуэтку. Изабель Йохансен в облегающем платье с пайетками — воплощение голливудского гламура.

Килиан Мбаппе Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Его гардеробного решения все тоже ждали с интересом. Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе — ещё одна футбольная модная икона. И образ для красной дорожки «ЗМ»-2023 в очередной раз подтвердил этот факт. Мбаппе выбрал лаконичный серый костюм, добавив небольшие вкрапления чёрного. Образ получился по-настоящему элегантным.

Лаутаро Мартинес и Агустина Гандольфо Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Кто мог бы получить награду «За самую роскошную спутницу»? Претендентов тут немало. Из явных — аргентинец Лаутаро Мартинес. Сам он выглядит подчёркнуто элегантно, в то время, как его девушка — Агустина Гандольфо — решила сделать ставку на сексапильность. Известная аргентинская топ-модель выбрала кружевное полупрозрачное платье, не снабдив его подкладкой.

Бернарду Силва и Инес Томаз Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Выход португальца Бернарду Силвы тоже не обошёлся без «перчинки». За неё отвечала его вторая половинка Инес Томаз. В отличие от Агустины Гандольфо, девушка решила сделать ставку не на прозрачность, а на частичное обнажение. Кстати, Инес — тоже топ-модель. И ей также удалось приковать к себе массу восхищённых взглядов.

Эмилиано Мартинес с супругой Амандой Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Супруга Эмилиано Мартинеса пошла на запрещённый модный приём — совместила глубокое декольте и высокий разрез. Однако девушке удалось удержаться на грани элегантности. Всё благодаря выбору благородного чёрного цвета. Образ Эмилиано можно отнести в категорию «придраться не к чему». Всё хорошо, но запомнится он едва ли…

Джибриль Сиссе и рэпер SCH Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Кого мы точно не забудем? Джибриля Сиссе, вышедшего на красную ковровую дорожку в белом костюме с изображениями птиц. Он был надет на голое тело и дополнен ярко-голубыми замшевыми лоферами. Те, в свою очерердь, органично сочетались с оттенком волос футболиста. Кажется, мы знаем, кому достаётся приз за самую отчаянную модную провокацию.