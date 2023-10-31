Как же я счастлив, что Месси снова отдали «Золотой мяч»! Хотя Лео его не заслужил

Лео Месси отдали очередной «Золотой мяч». Кто-то в этом мире вообще удивлён? Про справедливость мы много рассуждали в нашем онлайне (у нас в редакции мнения реально разделились, кто за Холанда, а кто за Месси), а вот тут коллега Телингатер прям мощно выступил против аргентинца.

Я не хотел, чтобы награду получил Месси, хотя до криков болел за Аргентину в финале ЧМ-2022. При этом хотелось, чтобы «ЗМ» давали для «красивой сказки». Чемпионат мира действительно был красивой сказкой для Месси, и под финал сказки он получил Кубок мира и приз лучшего игрока. «Золотой мяч» тут лишнее, потому что в Европе сезон Лео провалил. Но я просто счастлив, что Месси получил его. Буквально хочется закричать:

«Ура! Это закончилось сегодня».

Больше не будет разговоров про «Это последний мяч, остальные ещё успеют его взять» (кстати, вот это вот выдавание призов из жалости — такое себе). Не будет споров «За что дают награду» — за имя или за игру. Не будет выделения одного игрока из тройки/пятёрки только потому, что он самый великий футболист за всю историю.

«Золотой мяч» — 2023 хотелось смотреть не ради результата. Скорее ради атмосферы. Что скажет Лео? В каком костюме будет Мбаппе? А что Холанд, завяжет волосы в хвост или распустит, как после гола «Арсеналу» весной? Что они будут говорить друг о друге? Знаете, в футболе после матчей немного не хватает теннисной традиции, когда финалисты после игры нахваливают друг друга самыми милыми словами — и после поражений, и после побед. Вот тут, на церемонии, хотелось насладиться именно этим — красивыми образами, речами, мемами, в конце концов. Это была церемония не про результат. О нём, кажется, все знали заранее. А дальше будет иначе.

Потому что настало время новых героев.

Вот вы знаете, кто получит «Золотой мяч» в следующем году? У меня ноль идей. Беллингем, который просто разрывает Ла Лигу и Лигу чемпионов? Или, может, Холанд, который снова лидирует в гонке бомбардиров АПЛ? Да и в Лиге чемпионов явно пройдёт далеко. А может, Мбаппе продвинется подальше с «ПСЖ», возьмёт ЛЧ и заберёт «ЗМ»? Ну нет, это я перегнул, но вариантов наконец-то (!) будет много! Надо же ещё про Кейна не забыть — вот кто может ворваться в гонку, если заберёт ЛЧ с «Баварией». Кстати, почти все эти пока что теоретические претенденты на «Золотой мяч» — 2024 ещё и на Евро-2024 могут замахнуться на победу. Но пока что все они и по сезону впечатляют.

Джуд Беллингем и Гарри Кейн Фото: Elsa/Getty Images

Вот это ощущение интриги в борьбе за главную (кто бы что ни говорил, за «Золотым мячом» следят вообще все болельщики) индивидуальную награду по итогам футбольного сезона уже забыто. А сейчас я уже предвкушаю, как это будет дальше. Там интрига будет не то что за первое место, а за первые пять! Как будто в АПЛ чемпионом вдруг реально может стать не «Манчестер Сити», а в России и Германии — не «Зенит» с «Баварией». Очень сложно такое вообразить, но теперь хотя бы с «Золотым мячом» будет именно так.

Поэтому спасибо, Месси. Но на этом всё. Дальше с «Золотым мячом» пойдём без «выслуги лет» и киношных сюжетов. Твоё кино получилось лучшим в истории, с действительно счастливым финалом. Но всё, хватит, хочется нового. Нового кино и новой истории, возможно, истории великих футболистов. И сегодня она наконец-то может начаться!