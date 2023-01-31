Как нас заставляют делать то, чего мы не хотим: пошаговый план манипулятора

В современной популярной психологии часто звучит термин «манипуляция». Управление, подавление воли оппонента, давление – всё это попадает под данное определение. И здесь не без перекосов. Порой непросто понять, где вас просто подталкивают к тому, что вы должны сделать, а где принуждают, превышая полномочия. Однако определённые маркеры есть.
Как понять, что вы стали героем сценария, написанного манипулятором?
Попав под их влияние, человек готов сделать всё. Он даже может действовать в ущерб себе, не догадываясь об этом. Люди, которые не слишком эмоциональны, реже поддаются подобному давлению. Сложно найти факторы, способные подчинить их волю. Но есть и «группа риска».
Список частых жертв
1. Люди, которые стремятся к безопасности и комфорту. Ими легко управлять на уровне потребностей.
2. Пребывающие в состоянии стресса, ранимые и легко поддающиеся внушению. Манипуляция происходит на уровне чувств и эмоций.
Фото: istockphoto.com
3. Рациональные люди, подвергающие всё анализу. Здесь манипулятор играет на чувстве справедливости и/или собственного достоинства.
4. Люди с психологическими нарушениями. К сожалению, подобный тип людей лишён здравого смысла и способности к полноценному анализу происходящего.
Чтобы не попасть в ловушку и не стать жертвой манипулятора, разберёмся, какие психологические приёмы они используют.
Фото: istockphoto.com
5 типичных приёмов манипулятора
1. Забота и создание ощущения избранности
Манипулятор показывает, что вы ценны и особенны. Так часто поступают начальники, превознося какого-то сотрудника и наделяя его определённой властью. В результате – человек готов выполнить любое поручение начальства. Даже в ущерб своим интересам.
Фото: istockphoto.com
2. Включение эмоциональной коммуникации
Это самый распространённый приём манипуляции. К примеру, начальник вдруг начинает (по поводу и без) вас хвалить на глазах у коллег. Он поддерживает все ваши идеи. Кажется, что считает их по-настоящему гениальными (даже самые банальные).
Сначала вы смущаетесь, но потом привыкаете и начинаете получать удовольствие. Так налаживается устойчивая эмоциональная коммуникация и возникает зависимость от неё. Вскоре все ваши решения начинают приниматься из желания угодить, чтобы получить очередную порцию восхищения.
Фото: istockphoto.com
3. Прерывание эмоциональной коммуникации
Вторая часть предыдущего сценария – это перекрытие канала положительных подкреплений. Обычно манипулятор практикует резкий разрыв.
Вам начинает казаться, что вы в чём-то провинились, появляется чувство угнетения. Вас будто перестают замечать. В этот момент вы и попадаетесь на крючок. Теперь ваше состояние и настроение зависят от воли манипулятора.
На этом история не заканчивается. Продолжение следует…
Фото: istockphoto.com
4. Неожиданная просьба
Когда, попав в немилость манипулятора, вы дошли до крайней степени самобичевания, он вдруг возвращается с какой-нибудь безобидной просьбой.
Разумеется, сейчас (истерзанные размышлениями о причинах немилости) вы хватаетесь за любую возможность восстановить своё положение. И теперь от вас точно можно требовать чего угодно. Даже после отдачи долга человек может ощущать себя «должником», ведь его выручили в трудную минуту.
5. Оказание помощи
Стоит насторожиться, если вам вдруг оказывает поддержку не слишком близкий человек. Тот же самый начальник. Скорее всего, за неё придётся платить. Самый частый сценарий – когда руководитель одалживает подчинённому крупную сумму, рассчитывая, что теперь тот ни в чём не сможет ему отказать. И обычно расчёт оправдывается.
Фото: istockphoto.com
Итак, теперь вы знаете, как распознать коварные манипуляции. Есть шансы, что сможете им не поддаться.
Также реально взять данную инструкцию на вооружение, чтобы заставить кого-то плясать под свою дудку. Но это плохой план. И профессиональные, и романтические отношения максимально эффективны, когда протекают по естественному сценарию. Все стороны должны получать пользу от процесса и результата.