Стоит знать все возможные ходы, чтобы не попасться на крючок.

Как нас заставляют делать то, чего мы не хотим: пошаговый план манипулятора

Юлия Керецман бизнес-психолог, НЛП-тренер, ментор В современной популярной психологии часто звучит термин «манипуляция». Управление, подавление воли оппонента, давление – всё это попадает под данное определение. И здесь не без перекосов. Порой непросто понять, где вас просто подталкивают к тому, что вы должны сделать, а где принуждают, превышая полномочия. Однако определённые маркеры есть.



Как понять, что вы стали героем сценария, написанного манипулятором?

Попав под их влияние, человек готов сделать всё. Он даже может действовать в ущерб себе, не догадываясь об этом. Люди, которые не слишком эмоциональны, реже поддаются подобному давлению. Сложно найти факторы, способные подчинить их волю. Но есть и «группа риска».

Список частых жертв

1. Люди, которые стремятся к безопасности и комфорту. Ими легко управлять на уровне потребностей.

2. Пребывающие в состоянии стресса, ранимые и легко поддающиеся внушению. Манипуляция происходит на уровне чувств и эмоций.

Фото: istockphoto.com

3. Рациональные люди, подвергающие всё анализу. Здесь манипулятор играет на чувстве справедливости и/или собственного достоинства.

4. Люди с психологическими нарушениями. К сожалению, подобный тип людей лишён здравого смысла и способности к полноценному анализу происходящего.

Чтобы не попасть в ловушку и не стать жертвой манипулятора, разберёмся, какие психологические приёмы они используют.

Фото: istockphoto.com

5 типичных приёмов манипулятора

1. Забота и создание ощущения избранности

Манипулятор показывает, что вы ценны и особенны. Так часто поступают начальники, превознося какого-то сотрудника и наделяя его определённой властью. В результате – человек готов выполнить любое поручение начальства. Даже в ущерб своим интересам.

Фото: istockphoto.com

2. Включение эмоциональной коммуникации

Это самый распространённый приём манипуляции. К примеру, начальник вдруг начинает (по поводу и без) вас хвалить на глазах у коллег. Он поддерживает все ваши идеи. Кажется, что считает их по-настоящему гениальными (даже самые банальные).

Сначала вы смущаетесь, но потом привыкаете и начинаете получать удовольствие. Так налаживается устойчивая эмоциональная коммуникация и возникает зависимость от неё. Вскоре все ваши решения начинают приниматься из желания угодить, чтобы получить очередную порцию восхищения.

Фото: istockphoto.com

3. Прерывание эмоциональной коммуникации

Вторая часть предыдущего сценария – это перекрытие канала положительных подкреплений. Обычно манипулятор практикует резкий разрыв.

Вам начинает казаться, что вы в чём-то провинились, появляется чувство угнетения. Вас будто перестают замечать. В этот момент вы и попадаетесь на крючок. Теперь ваше состояние и настроение зависят от воли манипулятора.

На этом история не заканчивается. Продолжение следует…

Фото: istockphoto.com

4. Неожиданная просьба

Когда, попав в немилость манипулятора, вы дошли до крайней степени самобичевания, он вдруг возвращается с какой-нибудь безобидной просьбой.

Разумеется, сейчас (истерзанные размышлениями о причинах немилости) вы хватаетесь за любую возможность восстановить своё положение. И теперь от вас точно можно требовать чего угодно. Даже после отдачи долга человек может ощущать себя «должником», ведь его выручили в трудную минуту.

5. Оказание помощи

Стоит насторожиться, если вам вдруг оказывает поддержку не слишком близкий человек. Тот же самый начальник. Скорее всего, за неё придётся платить. Самый частый сценарий – когда руководитель одалживает подчинённому крупную сумму, рассчитывая, что теперь тот ни в чём не сможет ему отказать. И обычно расчёт оправдывается.

Фото: istockphoto.com

Итак, теперь вы знаете, как распознать коварные манипуляции. Есть шансы, что сможете им не поддаться.

Также реально взять данную инструкцию на вооружение, чтобы заставить кого-то плясать под свою дудку. Но это плохой план. И профессиональные, и романтические отношения максимально эффективны, когда протекают по естественному сценарию. Все стороны должны получать пользу от процесса и результата.

Какие техники манипуляций чаще всего применяют женщины, чтобы добиваться своего от мужчин? Ищите список здесь.