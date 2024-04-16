10 упражнений, уменьшающих боль и улучшающих состояние суставов кистей и пальцев рук

И 7 причин, по которым суставную гимнастику для рук стоит включать в тренировки.

Егор Ходырев фитнес-тренер «Ежедневно с помощью рук мы решаем множество мелких и крупных задач: от чистки зубов, глажки белья до езды на автомобиле и работы со строительным инструментом. Все эти действия требуют нормальной и согласованной работы мышц, связок, сухожилий и других элементов суставов. Если у вас есть проблемы с кистями и пальцами рук, то даже самая простая задача может стать сложной, вызывая боль, дискомфорт и неприятные ощущения».

О чём расскажем

Почему может возникать боль в кистях?

Боль в руках может быть травматической и атравматической. Причиной первой является острая травма, а вторая может возникать в результате повторяющейся нагрузки, воспалений, дегенеративных изменений, неврологических заболеваний и других факторов.

Важно! Методы лечения кистевого сустава зависят от причины возникновения неприятных ощущений. Рекомендуем обращаться к врачу для постановки точного диагноза и назначения соответствующих процедур.

Фото: istockphoto.com/FreshSplash

Ниже некоторые из наиболее распространенных причин.

Остеоартроз. Это распространённое заболевание, при котором хрящи суставов изнашиваются, что приводит к болям, скованности и уменьшению подвижности. По данным «Российской газеты», каждый третий россиянин в возрасте от 45 до 64 лет страдает артрозом суставов.

Это распространённое заболевание, при котором хрящи суставов изнашиваются, что приводит к болям, скованности и уменьшению подвижности. По данным «Российской газеты», каждый третий россиянин в возрасте от 45 до 64 лет страдает артрозом суставов. Травмы. Ушибы, вывихи, переломы или другие травмы могут вызвать боль, воспаление и неприятные ощущения в суставах кистей.

Ушибы, вывихи, переломы или другие травмы могут вызвать боль, воспаление и неприятные ощущения в суставах кистей. Ревматоидный артрит. Это хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система «атакует» собственные суставы, что может вызывать боль, воспаление суставов, ухудшение подвижности и даже деформацию кисти.

Это хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система «атакует» собственные суставы, что может вызывать боль, воспаление суставов, ухудшение подвижности и даже деформацию кисти. Подагра. При этой болезни мочевая кислота откладывается в суставах и других тканях организма, что приводит к возникновению острых болей, отёчности и покраснения.

При этой болезни мочевая кислота откладывается в суставах и других тканях организма, что приводит к возникновению острых болей, отёчности и покраснения. Туннельный синдром запястья. При этом состоянии происходит сдавливание срединного нерва в запястье, что может привести к боли и онемению кисти.

Юрий Лаптев врач-терапевт «ЛФК помогает уменьшить боль и улучшить общее состояние суставов кистей и пальцев рук. Упражнения необходимо делать в период ремиссии, когда острая фаза прошла. Благодаря им снижается воспаление вокруг сустава, уменьшается боль».

Важность укрепления суставов кисти

Важно укреплять суставы кистей рук и пальцы, особенно если у вас есть предрасположенность к проблемам с ними. Например, если ваши старшие родственники имеют проблемы с кистями и пальцами рук, то это может означать, что вы находитесь в зоне риска.

Есть много способов облегчить состояние и вернуть руки к работе. Одним из наиболее важных способов является лечебная гимнастика. Регулярные физические упражнения, поддержание здорового образа жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек помогут укрепить кисти и улучшить их состояние здоровья, а также предотвратить возможные риски.

Фото: istockphoto.com/undrey

На что обращать внимание при тренировках кистей?

Регулярность. Возьмите за привычку выполнять упражнения ежедневно. Многие бросают занятия спустя одну-две недели потому, что не видят заметного результата. Кто-то ощущает пользу занятий через месяц тренировок, а кто-то — через два или три месяца.

Адекватность нагрузки. Увеличивайте нагрузку медленно, постепенно переходя от простого к сложному. Слишком сильная нагрузка или резкое её увеличение может ухудшить состояние суставов.

Техника выполнения. На первом этапе выполняйте упражнения в короткой амплитуде, постепенно увеличивая диапазон движения в суставах. Избегайте чрезмерной силы в упражнениях, а также максимальной растяжки.

Ощущения. Во время выполнения упражнений может возникать лёгкий дискомфорт или неприятные ощущения, но резкой и сильной боли быть не должно.

Польза занятий

развивается сила хвата;

укрепляются мышцы, связки и суставы;

улучшается подвижность пальцев рук и кисти;

улучшается доставка питательных веществ к суставам;

нормализуется выработка синовиальной жидкости для смазки сустава;

снижаются дискомфорт и болевые ощущения;

уменьшатся воспаление и припухлость.

Противопоказания

Юрий Лаптев: Рекомендую воздержаться от упражнений, если идёт активный воспалительный процесс, при обострении некоторых хронических патологий, при интоксикации и повышенной температуре тела, а также при некоторых онкологических процессах.

Фото: istockphoto.com / IC Production

Комплекс из 10 упражнений для снятия боли и укрепления суставов кисти

Данные исследований 2014 года показали, что регулярные физические упражнения помогают уменьшить боль в руках, скованность и снизить проявления симптомов остеоартрита.

Сжатие кулака

Вы можете выполнять это упражнение где угодно и в любое время, когда почувствуете скованность руки.

Техника выполнения

Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.

Медленно сжимайте руку в кулак так, чтобы большой палец оказался снаружи. Делайте упражнение плавно.

Разогните руку, пока пальцы снова не выпрямятся.

Далее повторно выпрямите пальцы рук вперёд.

Выполняйте упражнение по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com / Olena Vasylieva

Поочерёдное сгибание пальцев

Техника выполнения

Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.

Медленно согните большой палец к боковой части ладони, задержав в таком положении на несколько секунд, после чего верните его в исходное положение.

Далее согните указательный палец к ладони. Подержите пару секунд и выпрямите его.

Повторите движение с остальными пальцами по одному и переключитесь на другую руку.

Выполняйте упражнение по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com / Anastasiia Zabolotna

Сгибание большого пальца

Техника выполнения

Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.

Медленно согните большой палец внутрь ладони к основанию мизинца. Если у вас не получается коснуться мизинца, сгибайте в максимально возможную точку.

Задержите его в таком положении на несколько секунд, после чего верните в исходное положение.

Повторите движение на другую руку.

Выполняйте упражнение по 10 повторений на каждую руку.

Формирование пальцами буквы «О»

Техника выполнения

Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.

Медленно сгибайте пальцы внутрь до соприкосновения всех пальцев. Они должны сформировать букву «О».

Удерживайте такое положение несколько секунд, после чего верните пальцы в исходное положение.

Повторите движение на другую руку.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Сгибание всех пальцев

Техника выполнения

Положите руку ребром ладони на стол и выпрямите все пальцы вперёд. Большой палец направьте вверх.

Медленно согните четыре пальца внутрь, удерживая большой палец вверху.

Задержитесь в таком положении на несколько секунд, после чего верните пальцы в исходное положение.

Повторите движение на другую руку.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Поочерёдное поднятие пальцев

Техника выполнения

Положите ладонь на стол и растопырьте все пальцы.

Начиная с большого пальца, медленно поднимайте каждый со стола по одному.

Задержитесь в таком положении на несколько секунд, после чего верните пальцы в исходное положение.

Повторите движение на другую руку.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/FreshSplash

Сжатие теннисного мяча

Выполняйте упражнение с теннисным мячом или мячом для МФР.

Техника выполнения

Вытяните руку и поместите в неё мяч.

Сжимайте мяч как можно сильнее в течение 15 секунд.

Далее расслабьте хват.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com

Разгибание пальцев с резинкой

Используйте для усложнения упражнения одну или несколько резинок.

Техника выполнения

Положите руку на стол и наденьте одну или несколько резинок вокруг всех пальцев.

Разгибайте пальцы, ощущая сопротивление резинки 5-10 секунд.

Далее верните пальцы в исходное положение.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/blanaru

Растяжка запястья

Техника выполнения

Вытяните левую руку вперёд так, чтобы ладонь была направлена вниз.

При помощи правой руки сгибайте кисть левой руки медленным надавливанием до ощущения растяжения в запястье.

Задержитесь в таком положении на 10-15 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.

Повторите движение на другую руку.

Выполняйте упражнение по минуте на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/emiliozv

Раскатка теннисного мячика

Выполняйте упражнение с теннисным мячом или мячом для МФР.

Техника выполнения

Поместите мяч на стол или любую твердую плоскую поверхность.

Положите ладони на мяч и начинайте перекатывать мяч от ладони к кончикам пальцев, медленно вдавливая его в руку.

Повторите движение на другую руку.

Выполняйте упражнение по одной-две минуты на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/CentralITAlliance