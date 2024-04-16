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10 лучших упражнений для суставов кистей рук: гимнастика при боли в запястье, пальцах

10 упражнений, уменьшающих боль и улучшающих состояние суставов кистей и пальцев рук
Юрий Лаптев Егор Ходырев
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10 лучших упражнений при болях в суставах кистей
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И 7 причин, по которым суставную гимнастику для рук стоит включать в тренировки.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

«Ежедневно с помощью рук мы решаем множество мелких и крупных задач: от чистки зубов, глажки белья до езды на автомобиле и работы со строительным инструментом. Все эти действия требуют нормальной и согласованной работы мышц, связок, сухожилий и других элементов суставов. Если у вас есть проблемы с кистями и пальцами рук, то даже самая простая задача может стать сложной, вызывая боль, дискомфорт и неприятные ощущения».

О чём расскажем

Почему может возникать боль в кистях?

Боль в руках может быть травматической и атравматической. Причиной первой является острая травма, а вторая может возникать в результате повторяющейся нагрузки, воспалений, дегенеративных изменений, неврологических заболеваний и других факторов.

Важно! Методы лечения кистевого сустава зависят от причины возникновения неприятных ощущений. Рекомендуем обращаться к врачу для постановки точного диагноза и назначения соответствующих процедур.

Фото: istockphoto.com/FreshSplash

Ниже некоторые из наиболее распространенных причин.

  • Остеоартроз. Это распространённое заболевание, при котором хрящи суставов изнашиваются, что приводит к болям, скованности и уменьшению подвижности. По данным «Российской газеты», каждый третий россиянин в возрасте от 45 до 64 лет страдает артрозом суставов.
  • Травмы. Ушибы, вывихи, переломы или другие травмы могут вызвать боль, воспаление и неприятные ощущения в суставах кистей.
  • Ревматоидный артрит. Это хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система «атакует» собственные суставы, что может вызывать боль, воспаление суставов, ухудшение подвижности и даже деформацию кисти.
  • Подагра. При этой болезни мочевая кислота откладывается в суставах и других тканях организма, что приводит к возникновению острых болей, отёчности и покраснения.
  • Туннельный синдром запястья. При этом состоянии происходит сдавливание срединного нерва в запястье, что может привести к боли и онемению кисти.
<a href="https://www.championat.com/authors/7966/1.html">Юрий Лаптев</a>
Юрий Лаптев
врач-терапевт

«ЛФК помогает уменьшить боль и улучшить общее состояние суставов кистей и пальцев рук. Упражнения необходимо делать в период ремиссии, когда острая фаза прошла. Благодаря им снижается воспаление вокруг сустава, уменьшается боль».

Важность укрепления суставов кисти

Важно укреплять суставы кистей рук и пальцы, особенно если у вас есть предрасположенность к проблемам с ними. Например, если ваши старшие родственники имеют проблемы с кистями и пальцами рук, то это может означать, что вы находитесь в зоне риска.

Есть много способов облегчить состояние и вернуть руки к работе. Одним из наиболее важных способов является лечебная гимнастика. Регулярные физические упражнения, поддержание здорового образа жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек помогут укрепить кисти и улучшить их состояние здоровья, а также предотвратить возможные риски.

Фото: istockphoto.com/undrey

На что обращать внимание при тренировках кистей?

Регулярность. Возьмите за привычку выполнять упражнения ежедневно. Многие бросают занятия спустя одну-две недели потому, что не видят заметного результата. Кто-то ощущает пользу занятий через месяц тренировок, а кто-то — через два или три месяца.

Адекватность нагрузки. Увеличивайте нагрузку медленно, постепенно переходя от простого к сложному. Слишком сильная нагрузка или резкое её увеличение может ухудшить состояние суставов.

Техника выполнения. На первом этапе выполняйте упражнения в короткой амплитуде, постепенно увеличивая диапазон движения в суставах. Избегайте чрезмерной силы в упражнениях, а также максимальной растяжки.

Ощущения. Во время выполнения упражнений может возникать лёгкий дискомфорт или неприятные ощущения, но резкой и сильной боли быть не должно.

Польза занятий

  • развивается сила хвата;
  • укрепляются мышцы, связки и суставы;
  • улучшается подвижность пальцев рук и кисти;
  • улучшается доставка питательных веществ к суставам;
  • нормализуется выработка синовиальной жидкости для смазки сустава;
  • снижаются дискомфорт и болевые ощущения;
  • уменьшатся воспаление и припухлость.

Противопоказания

Юрий Лаптев: Рекомендую воздержаться от упражнений, если идёт активный воспалительный процесс, при обострении некоторых хронических патологий, при интоксикации и повышенной температуре тела, а также при некоторых онкологических процессах.

Фото: istockphoto.com / IC Production

Комплекс из 10 упражнений для снятия боли и укрепления суставов кисти

Данные исследований 2014 года показали, что регулярные физические упражнения помогают уменьшить боль в руках, скованность и снизить проявления симптомов остеоартрита.

Сжатие кулака

Вы можете выполнять это упражнение где угодно и в любое время, когда почувствуете скованность руки.

Техника выполнения

  • Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.
  • Медленно сжимайте руку в кулак так, чтобы большой палец оказался снаружи. Делайте упражнение плавно.
  • Разогните руку, пока пальцы снова не выпрямятся.
  • Далее повторно выпрямите пальцы рук вперёд.

Выполняйте упражнение по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com / Olena Vasylieva

Поочерёдное сгибание пальцев

Техника выполнения

  • Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.
  • Медленно согните большой палец к боковой части ладони, задержав в таком положении на несколько секунд, после чего верните его в исходное положение.
  • Далее согните указательный палец к ладони. Подержите пару секунд и выпрямите его.
  • Повторите движение с остальными пальцами по одному и переключитесь на другую руку.

Выполняйте упражнение по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com / Anastasiia Zabolotna

Сгибание большого пальца

Техника выполнения

  • Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.
  • Медленно согните большой палец внутрь ладони к основанию мизинца. Если у вас не получается коснуться мизинца, сгибайте в максимально возможную точку.
  • Задержите его в таком положении на несколько секунд, после чего верните в исходное положение.
  • Повторите движение на другую руку.

Выполняйте упражнение по 10 повторений на каждую руку.

По ссылке читайте, как тренировать хват:
Как тренировать хват дома и в зале? Советы тренера, упражнения
Как тренировать хват дома и в зале? Советы тренера, упражнения

Формирование пальцами буквы «О»

Техника выполнения

  • Вытяните руку и выпрямите все пальцы вперёд.
  • Медленно сгибайте пальцы внутрь до соприкосновения всех пальцев. Они должны сформировать букву «О».
  • Удерживайте такое положение несколько секунд, после чего верните пальцы в исходное положение.
  • Повторите движение на другую руку.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Сгибание всех пальцев

Техника выполнения

  • Положите руку ребром ладони на стол и выпрямите все пальцы вперёд. Большой палец направьте вверх.
  • Медленно согните четыре пальца внутрь, удерживая большой палец вверху.
  • Задержитесь в таком положении на несколько секунд, после чего верните пальцы в исходное положение.
  • Повторите движение на другую руку.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Поочерёдное поднятие пальцев

Техника выполнения

  • Положите ладонь на стол и растопырьте все пальцы.
  • Начиная с большого пальца, медленно поднимайте каждый со стола по одному.
  • Задержитесь в таком положении на несколько секунд, после чего верните пальцы в исходное положение.
  • Повторите движение на другую руку.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/FreshSplash

Сжатие теннисного мяча

Выполняйте упражнение с теннисным мячом или мячом для МФР.

Техника выполнения

  • Вытяните руку и поместите в неё мяч.
  • Сжимайте мяч как можно сильнее в течение 15 секунд.
  • Далее расслабьте хват.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com

Разгибание пальцев с резинкой

Используйте для усложнения упражнения одну или несколько резинок.

Техника выполнения

  • Положите руку на стол и наденьте одну или несколько резинок вокруг всех пальцев.
  • Разгибайте пальцы, ощущая сопротивление резинки 5-10 секунд.
  • Далее верните пальцы в исходное положение.

Выполняйте по 10 повторений на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/blanaru

Растяжка запястья

Техника выполнения

  • Вытяните левую руку вперёд так, чтобы ладонь была направлена вниз.
  • При помощи правой руки сгибайте кисть левой руки медленным надавливанием до ощущения растяжения в запястье.
  • Задержитесь в таком положении на 10-15 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.
  • Повторите движение на другую руку.

Выполняйте упражнение по минуте на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/emiliozv

Раскатка теннисного мячика

Выполняйте упражнение с теннисным мячом или мячом для МФР.

Техника выполнения

  • Поместите мяч на стол или любую твердую плоскую поверхность.
  • Положите ладони на мяч и начинайте перекатывать мяч от ладони к кончикам пальцев, медленно вдавливая его в руку.
  • Повторите движение на другую руку.

Выполняйте упражнение по одной-две минуты на каждую руку.

Фото: istockphoto.com/CentralITAlliance

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