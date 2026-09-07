10 лучших силовых упражнений для девушек, которые можно выполнять дома и в зале

Одна из граней спорта – силовые тренировки. Это отличный способ проработать всё тело, а выполнять их можно как в зале, так и дома. Некоторые женщины ошибочно ассоциируют такие занятия с набором мышечной массы и боятся перекачать тело. Но на самом деле силовые упражнения имеют огромное количество плюсов и совсем не обязательно приводят к большим и объёмным мышцам.
«Помните, что регулярные тренировки, правильное питание и отдых играют ключевую роль в достижении желаемых результатов».
О чём расскажем:
- Зачем нужны силовые тренировки?
- Противопоказания
- Как подготовиться к силовой тренировке?
- Какие упражнения можно выполнять?
Зачем нужны силовые тренировки?
Силовые тренировки для девушек имеют целый ряд преимуществ. Во-первых, они способствуют укреплению мышц и костей. Это особенно важно для женщин, у которых риск развития остеопороза выше, чем у мужчин. Регулярное выполнение силовых упражнений поможет предотвратить потерю костной массы и улучшить общую структуру костей.
Во-вторых, такие тренировки помогают сжигать жировые запасы и формировать мышечный рельеф. Так что если вы мечтаете о стройной и подтянутой фигуре, их стоит включить в свой план занятий. Кроме того, увеличение мышечной массы ускоряет обмен веществ, что может помочь в поддержании здорового веса.
Фото: istockphoto.com/South_agency
Также силовые тренировки способствуют улучшению общего уровня энергии и выносливости. Развитие этих показателей помогает легче справляться с повседневными задачами, уменьшает усталость и повышает общий тонус организма. А укрепление мышц и связок через силовые тренировки помогает предотвращать травмы, связанные с повседневной активностью или занятиями спортом.
Противопоказания
Конечно, как и у любых спортивных активностей, есть ограничения. Среди противопоказаний к силовым тренировкам:
- наличие серьёзных травм;
- проблемы с позвоночником и суставами;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- высокое артериальное давление;
- хронические заболевания;
- заболевания опорно-двигательного аппарата.
Перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом и тренером. Ведь спорт должен приносить пользу, а не вред.
Фото: istockphoto.com/jacoblund
Как подготовиться к силовой тренировке?
Подготовка к силовой тренировке играет ключевую роль в достижении хороших результатов и предотвращении возможных травм. Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно настроиться на работу.
- Разминка. Начните тренировку с разминки для разогрева мышц и суставов. Используйте суставную гимнастику и лёгкую растяжку.
- Гидратация. Пейте достаточное количество воды перед, во время и после тренировки, чтобы избежать обезвоживания и поддержать оптимальный уровень гидратации.
- Питание. Убедитесь, что вы получили достаточное количество энергии и питательных веществ для успешного выполнения тренировки. Сбалансированный рацион может улучшить вашу производительность.
- Планирование тренировочной программы. Определите цели вашей тренировки, выберите подходящие упражнения и веса, которые соответствуют вашему уровню подготовки.
- Правильная техника выполнения упражнений. Обращайте внимание на неё, чтобы избежать травм и максимально эффективно работать с мышцами.
- Отдых и восстановление. Тренировка не заканчивается в зале, после неё уделите время отдыху и восстановлению мышц. Отличным дополнением станет растяжка или МФР-тренировка. Регулярные выходные дни и достаточный сон также играют важную роль в процессе восстановления.
Какие упражнения можно выполнять?
Мы расскажем про 10 эффективных силовых упражнений на все группы мышц для девушек, которые можно делать как в спортивном зале, так и дома. Для некоторых из них нужны будут снаряды. Если у вас нет гантелей, то они легко заменяются бутылками с водой одинакового веса.
Приседания
В упражнении участвует как передняя, так и задняя поверхность бедра, подключаются ягодичные мышцы. Для дополнительной нагрузки можно использовать гантели или гирю.
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч. Поверните стопу на 45 градусов наружу. Взгляд направьте вперёд.
- Плечи расправьте, руки скрепите перед собой в замок. Если используете одну гантель или гирю – расположите её между ног. Если используете две гантели – выпрямите руки с ними вдоль корпуса.
- Сделайте вдох и начните опускаться вниз до параллели бёдер с полом. Выполняйте движение за счёт отведения таза назад, можете немного наклонить корпус вперёд. Следите, чтобы колени не выходили за носки.
- На выдохе мощным движением вытолкните себя вверх в исходное положение.
Фото: istockphoto.com/AleksandarGeorgiev
Выпады
Хорошо прорабатывают мышцы ног, квадрицепсы и ягодицы. Само упражнение имеет множество вариаций, но для начала следует овладеть базовой техникой.
Техника выполнения
- Встаньте прямо, расправьте плечи, сведите лопатки, сохраняйте естественный прогиб в пояснице.
- Сделайте широкий шаг правой ногой чётко вперёд и опуститесь вниз за счёт сгибания коленей. Задняя нога стоит на носке.
- В нижней точке угол в коленях под 90 градусов. Колено передней ноги не выходит за носок, а задняя нога находится в 5-10 см от пола. Основной вес находится на передней ноге. Спина остаётся прямой.
- На выдохе оттолкнитесь правой ногой от пола и вернитесь в исходное положение.
- Повторите на другую сторону.
Сгибание рук с гантелями
Это упражнение на изолированную проработку бицепсов. Оно помогает сформировать красивый рельеф и привести руки в тонус.
Техника выполнения
- Встаньте ровно, ноги расположите на ширине плеч, возьмите гантели в руки. Лопатки приведены и опущены, грудь выведена вперёд.
- Возьмите гантели, руки вытяните вдоль тела ладонями к себе.
- На выдохе без рывка согните руки в локтях до угла в 90 градусов. Параллельно разворачивайте кисти ладонями вверх так, чтобы предплечье тоже развернулось. Можете выполнять поочерёдно по одной руке или одновременно двумя. Предплечья и локти при этом остаются неподвижными.
- На вдохе медленно разгибайте руки с гантелями в исходное положение, разворачивая кисти обратно.
Фото: istockphoto.com / P Stock
Обратные отжимания
Отличное упражнение для проработки трицепсов. Для выполнения вам понадобится любая ровная устойчивая поверхность: скамья, лавочка, ступеньки, стулья или даже диван.
Техника выполнения
- Сядьте спиной к возвышенности. Кисти установите на краю опоры на ширине плеч, пальцами зажмите её край.
- Поставьте ноги на ширине плеч и согните их в коленях. Можно оставить ноги прямыми, в таком положении нагрузка увеличится за счёт уменьшения нижней точки опоры.
- Выпрямите руки, поднимая корпус вверх так, чтобы таз оказался примерно на уровне опоры. Спина остаётся прямой, взгляд направлен вперёд.
- На вдохе медленно согните локти до угла в 90 градусов, таз опускается ниже уровня кистей, но пола не касается.
- На выдохе медленно выпрямите руки, вернувшись в исходное положение.
Фото: istockphoto.com/yacobchuk
Гиперэкстензия
Классический вариант этого упражнения подходит для проработки мышц спины, ягодиц и бёдер. Существует также обратная гиперэкстензия, техника выполнения которой снижает нагрузку на позвоночник.
Техника выполнения
- Сначала отрегулируйте тренажёр так, чтобы все фиксаторы были на месте. Верхние подушки должны располагаться на передней поверхности бёдер, а нижние валики — придерживать пятки. Тазовые кости не должны быть скованы в движениях.
- Руки держите перед грудью или за головой, но на затылок не давите. На выдохе опустите корпус вниз.
- На вдохе поднимите корпус вверх, сокращая ягодичные мышцы. В верхней точке тело образует прямую линию.
Фото: istockphoto.com/Bojan89
Становая тяга
Упражнение нагружает мышцы спины, переднюю и заднюю поверхность бёдер. А для удержания веса и контроля положения тела включаются мышцы брюшного пресса и рук.
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, стопы параллельны друг другу. Гантели лежат около ног. Держите прямую спину с лёгким прогибом на протяжении всего упражнения. Лопатки приведены и опущены, грудь выведите вперёд.
- На вдохе отведите таз и согните колени, наклоняя корпус вперёд, чтобы взять гантели руками на ширине плеч или чуть шире.
- В положении полуприседа держите гантели руками. Плечи не выводите сильно вперёд за снаряд.
- На выдохе мощным движением тяните снаряды вверх. Поднимайте таз и разгибайте колени.
- Полностью распрямите корпус.
Фото: istockphoto.com/LordHenriVoton
Жим гантелей на скамье
В этом случае вы поработаете с руками и зоной декольте. В упражнении активно участвуют грудные мышцы, передние дельтовидные пучки и трицепсы. От наклона опоры будет изменяться нагрузка, мы рассмотрим вариант на горизонтальной скамье.
Техника выполнения
- Возьмите гантели в руки. Лягте на скамью. Лопатки сведите, прижмите их к скамье, грудь выведите вперёд. Стопы уприте в пол. Сохраняйте естественный прогиб в пояснице.
- Расположите гантели над ключицами чуть шире плеч. Голова и таз также прижаты к скамье, пресс напрягите.
- На вдохе медленно опустите гантели к середине груди до угла в 90 градусов в локтях, лопатки сводятся вместе. Не опускайте гантели слишком низко.
- На выдохе вытолкните гантели вверх.
- Следите, чтобы руки двигались параллельно. Плечи не отрывайте от скамьи.
Прямые скручивания на пресс
Классическое упражнение на проработку прямой мышцы живота. Для усложнения можно не ставить ноги на пол, а держать их на весу.
Техника выполнения
- Лягте на коврик, ноги согните в коленях, стопы уприте в пол. Плечи расправьте. Руки заведите за голову в замок, но на затылок не давите.
- На выдохе, отрывая позвонок за позвонком, выполните скручивание, тянитесь плечами к коленям. Продолжайте, пока верх спины не оторвётся от пола.
- На вдохе так же плавно опуститесь обратно.
Фото: istockphoto.com/yacobchuk
Русский твист
Благодаря уменьшенной точке опоры и нестабильному положению тела в работу включается глубокая мускулатура. Задействуются косые мышцы живота и плечевой пояс. Можно выполнять без утяжелителя либо использовать гантель, гирю, набивной мяч или даже бутылку с водой.
Техника выполнения
- Сядьте на ягодичные бугры, стопы оторвите от пола и удерживайте их на весу, согнув ноги в коленях.
- Отклоните корпус немного назад, поймайте баланс в этом положении. Руки держите перед собой в замке. Если используете утяжелитель, то держите его также перед собой.
- Теперь поочерёдно скручивайте туловище то вправо, то влево. Двигаются плечи и грудь, таз и ноги остаются неподвижными.
- На повороте выдыхайте и касайтесь руками или снарядом пола.
Фото: istockphoto.com/undrey
Планка
Те, кто считает, что минута пролетает быстро, никогда не стояли в планке. Это упражнение точно заставит ценить каждую секунду, ведь при его выполнении задействуются мышцы всего тела.
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки. Кисти упираются в пол и параллельны друг другу, они располагаются под плечами. Теперь поочерёдно вытяните ноги и поставьте их на носки. Распределите вес равномерно на четыре точки опоры. Выпрямите спину, не провисайте в пояснице и не задирайте таз вверх.
- Также можно выполнять и на локтях, тогда чуть больше напрягаются мышцы плеча. В этом положении локти находятся под плечами, кисти развёрнуты ладонями в пол. Тело – прямая линия от головы до пяток, корпус напряжён.
- В выбранном положении постарайтесь продержаться как можно дольше. Простойте хотя бы 30 секунд. В этом случае главным остаётся правильное положение, а не время.
Спорт – это не только возможность избавиться от лишних килограммов или набрать мышечную массу, но и отличный способ избавиться от навязчивых мыслей и проблем. Начиная тренировку, думайте только о себе и своём теле.
Источники
- Jeon, J. H., Kwak, Y. S., & Ko, J. R. «The Multifaceted Effects of Fitness Exercise on University Students». Journal of the Korean Society of Sports Science, 2025.
- Dan Iulian ALEXE, «The impact of resistance exercise range of motion on the magnitude of upper-body post-activation performance enhancement», BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 2022.
- Hammert, W. B., Yamada, Y., Sallberg, R. W., et al. «High- and Low-Load Resistance Training Produce Distinct Skeletal Muscle Growth but Similar Changes in Tendon Morphology». Medicine & Science in Sports & Exercise, 2026.
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