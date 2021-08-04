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Как правильно делать выпады для ягодиц и ног, техника упражнений с гантелями и штангой для девушек и мужчин

Как правильно делать выпады?
Егор Фукалов
Как правильно делать выпады
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Разбираем технику одного из лучших упражнений на ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Некоторые, когда слышат слово «выпады», испытывают тревожное желание убежать с тренировки. А кто-то, совсем наоборот, чувствует предвкушение приятной усталости.

Освоить правильную технику за одно занятие очень непросто, так как вариантов этого упражнения множество. Выпады невероятно эффективны для прокачки ног, поэтому обязательно включайте их в тренировочный план.

<a href="https://www.instagram.com/egor_hodor/">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Рассказывает, как правильно делать выпады и чем они полезны.

Упражнение неспроста используют футболисты, легкоатлеты, боксёры и лыжники: в работу включается огромный массив мышц, а также есть возможность повышать уровень сложности от новичка до профессионального спортсмена без дополнительного отягощения.

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Даже если ваша программа будет состоять исключительно из выпадов, вы сможете мощно прокачать ягодицы, переднюю и заднюю поверхность бедра, но для этого, как всегда, нужно знать правильную технику.

Преимущества выпадов

Фото: istockphoto.com

Во время выполнения этого упражнения задействованы сразу несколько мышечных групп.

  • Быстро развивается нижняя часть тела.
  • Пресс и спина получают статическую нагрузку.
  • Качественно прибавляется мышечная масса.
  • Не нужен инвентарь.
  • Можно безопасно тренироваться с большими весами без страхующего.
  • Улучшается растяжка.
  • Это упражнение используют в реабилитации.
  • Десятки вариантов исполнения разного уровня сложности.

Выпады с коротким шагом — на переднюю поверхность бедра, выпады с длинным шагом — на ягодицы и заднюю поверхность бедра и так далее. Остаётся только выбрать, что именно вы хотите прокачать.

Техника выполнения

Правильная техника — залог успешной тренировки, отсутствия травм и хорошей прокачки мышц.

  • Спина находится в вертикальном положении с лёгким прогибом в пояснице. Лопатки вместе, грудь вытянута вперёд.
  • Передняя и задняя ноги под углом 90 градусов в коленях.
  • Колено сильно не выходит за носок. Так мы снимаем лишнюю нагрузку с сустава.
  • Расстояние между коленом задней ноги и полом 5-10 см.
  • Задняя нога используется только для удержания равновесия.

Какие бывают выпады

Как мы уже говорили выше, вариантов выполнения этого упражнения очень много. Выбирайте подходящий!

  1. Выпады на месте.
  2. Выпады с шагом вперёд.
  3. Выпады с шагом назад.
  4. Выпады проходкой.
  5. Болгарские выпады.

На что обратить внимание

Есть несколько тонкостей, которые не стоит упускать из виду во время тренировки.

Фото: istockphoto.com

  • Не сутульте спину.
  • Наращивайте нагрузку постепенно. Делайте выпады без инвентаря, далее используйте гантели или штангу.
  • Поднимайтесь с помощью передней ноги, а не толчком задней.
  • Стопы плотно прижаты к полу.
  • Полная амплитуда движения.
  • Правильный темп: опускаемся 2-3 секунды, поднимаемся 1 секунду.
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Как сказал итальянский физиолог и врач Анджело Моссо, физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Тренируйтесь чаще!

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