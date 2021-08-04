Разбираем технику одного из лучших упражнений на ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Некоторые, когда слышат слово «выпады», испытывают тревожное желание убежать с тренировки. А кто-то, совсем наоборот, чувствует предвкушение приятной усталости.

Освоить правильную технику за одно занятие очень непросто, так как вариантов этого упражнения множество. Выпады невероятно эффективны для прокачки ног, поэтому обязательно включайте их в тренировочный план.

Егор Фукалов фитнес-тренер Рассказывает, как правильно делать выпады и чем они полезны.

Упражнение неспроста используют футболисты, легкоатлеты, боксёры и лыжники: в работу включается огромный массив мышц, а также есть возможность повышать уровень сложности от новичка до профессионального спортсмена без дополнительного отягощения.

Даже если ваша программа будет состоять исключительно из выпадов, вы сможете мощно прокачать ягодицы, переднюю и заднюю поверхность бедра, но для этого, как всегда, нужно знать правильную технику.

Преимущества выпадов

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Во время выполнения этого упражнения задействованы сразу несколько мышечных групп.

Быстро развивается нижняя часть тела.

Пресс и спина получают статическую нагрузку.

Качественно прибавляется мышечная масса.

Не нужен инвентарь.

Можно безопасно тренироваться с большими весами без страхующего.

Улучшается растяжка.

Это упражнение используют в реабилитации.

Десятки вариантов исполнения разного уровня сложности.

Выпады с коротким шагом — на переднюю поверхность бедра, выпады с длинным шагом — на ягодицы и заднюю поверхность бедра и так далее. Остаётся только выбрать, что именно вы хотите прокачать.

Техника выполнения

Правильная техника — залог успешной тренировки, отсутствия травм и хорошей прокачки мышц.

Спина находится в вертикальном положении с лёгким прогибом в пояснице. Лопатки вместе, грудь вытянута вперёд.

Передняя и задняя ноги под углом 90 градусов в коленях.

Колено сильно не выходит за носок. Так мы снимаем лишнюю нагрузку с сустава.

Расстояние между коленом задней ноги и полом 5-10 см.

Задняя нога используется только для удержания равновесия.

Какие бывают выпады

Как мы уже говорили выше, вариантов выполнения этого упражнения очень много. Выбирайте подходящий!

Выпады на месте. Выпады с шагом вперёд. Выпады с шагом назад. Выпады проходкой. Болгарские выпады.

На что обратить внимание

Есть несколько тонкостей, которые не стоит упускать из виду во время тренировки.

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Не сутульте спину.

Наращивайте нагрузку постепенно. Делайте выпады без инвентаря, далее используйте гантели или штангу.

Поднимайтесь с помощью передней ноги, а не толчком задней.

Стопы плотно прижаты к полу.

Полная амплитуда движения.

Правильный темп: опускаемся 2-3 секунды, поднимаемся 1 секунду.

Как сказал итальянский физиолог и врач Анджело Моссо, физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Тренируйтесь чаще!