Можно ли пить воду во время тренировки и как это повлияет на результат?

Разбираемся вместе с тренерами и нутрициологом.
На этот счёт есть несколько мнений. Одни считают, что пить во время тренировки категорически нельзя, другие — что можно и даже нужно. Сегодня мы развенчаем мифы на эту тему и расскажем, можно ли всё-таки делать перерывы во время занятия, чтобы восстановить водный баланс.
Даже очень умеренное обезвоживание — потеря воды на 2% — приводит к снижению выносливости и мощности мышц при физической нагрузке.
Так всё-таки можно или нет?
Во время длительных физических упражнений мы потеем, поэтому слово «можно» тут не подходит — пить действительно нужно. Необходимо восполнять уровень жидкости в организме 1:1, чтобы не произошло обезвоживание.
Фото: istockphoto.com
Во время тренировок крайне важно поддерживать нормальный уровень гидратации и восполнять потерю жидкости равным количеством воды, чтобы нагрузки были максимально эффективными. Ведь если вы занимаетесь в состоянии обезвоживания, то используете только 80-90% своего потенциала.
Прежде всего необходимо определить, о какой тренировке идёт речь: тренировка профессионального спортсмена, кардиотренировка или силовая. Также важна длительность занятия. Общее правило таково: пить не только можно, но и нужно, если речь идёт о длительной тяжёлой тренировке. В остальных случаях можно и не пить, ничего страшного не произойдёт.
Но для комфортного ощущения и для восполнения потерянной с потом и дыханием жидкости тем не менее пить желательно.
Как и когда правильно пить во время тренировки?
Существует одно важное правило, которого стоит придерживаться: пить во время тренировки нужно тогда, когда вы испытываете жажду.
Усреднённое значение потребления воды — 30-40 мл на 1 кг тела. Минимальное — 500 мл. Но точное количество будет зависеть от уровня физической активности и условий окружающей среды.
Объём воды, который необходимо выпить во время тренировки, напрямую зависит от интенсивности нагрузок. Количество выпитого должно примерно восполнять тот объём воды, который был потерян с потом.
На скорость потоотделения, в свою очередь, влияет большое количество факторов:
- размер тела (крупные люди склонны к большему потоотделению);
- уровень физической подготовки (более спортивные люди обычно начинают потеть раньше);
- генетика;
- температура воздуха (жаркий и влажный воздух увеличивает потоотделение);
- интенсивность упражнений;
- ветер (потоки воздуха охлаждают кожу и снижают потоотделение).
Поэтому каждому нужно рассчитывать свою норму воды — всё очень индивидуально.
Важно! Обливаться водой, как часто показывают в кино, не следует, это может привести к дискомфорту и снизить эффективность тренировки.
Почему водный баланс — это важно?
Вода — незаменимый для каждого человека нутриент. Она выполняет важные функции в организме:
- входит в состав клеток и межклеточного вещества;
- растворяет большинство минеральных солей и органических соединений;
- участвует в большинстве биохимических реакций;
- входит в состав всех жидкостей тела;
- входит в состав крови и пота, которые обеспечивают перераспределение тепла;
- обеспечивает выведение конечных продуктов метаболизма из организма.
Фото: istockphoto.com
Недостаток воды может негативно сказаться на самочувствии. Во время выполнения упражнений жидкость играет важнейшую роль: поддерживает объём крови, регулирует температуру тела и помогает мышцам сокращаться.
Ксения: Не нужно мучить себя жаждой во время физических нагрузок. Запомните простое правило: если вы поддерживаете водный баланс, то и тренируетесь эффективнее.