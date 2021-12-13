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Можно ли пить воду во время тренировки в зале и сколько

Можно ли пить воду во время тренировки и как это повлияет на результат?
Ксения Кукушкина Виктор Обморнов
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Можно ли пить воду во время тренировки?
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Всё зависит от индивидуальных особенностей, интенсивности занятий и даже погоды.
Можно ли пить воду во время тренировки? Когда и в каких объёмах её стоит пить? Для чего мы пьём столько воды?

Разбираемся вместе с тренерами и нутрициологом.

На этот счёт есть несколько мнений. Одни считают, что пить во время тренировки категорически нельзя, другие — что можно и даже нужно. Сегодня мы развенчаем мифы на эту тему и расскажем, можно ли всё-таки делать перерывы во время занятия, чтобы восстановить водный баланс.

<a href="https://www.instagram.com/caloriemania/">Ксения Кукушкина</a>
Ксения Кукушкина
спортивный и фитнес-нутрициолог

Даже очень умеренное обезвоживание — потеря воды на 2% — приводит к снижению выносливости и мощности мышц при физической нагрузке.

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Так всё-таки можно или нет?

Во время длительных физических упражнений мы потеем, поэтому слово «можно» тут не подходит — пить действительно нужно. Необходимо восполнять уровень жидкости в организме 1:1, чтобы не произошло обезвоживание.

Фото: istockphoto.com

Во время тренировок крайне важно поддерживать нормальный уровень гидратации и восполнять потерю жидкости равным количеством воды, чтобы нагрузки были максимально эффективными. Ведь если вы занимаетесь в состоянии обезвоживания, то используете только 80-90% своего потенциала.

<a href="https://www.instagram.com/bulat_fitness/">Алексей Суслопаров</a>
Алексей Суслопаров
фитнес-тренер, мастер спорта по пауэрлифтингу

Прежде всего необходимо определить, о какой тренировке идёт речь: тренировка профессионального спортсмена, кардиотренировка или силовая. Также важна длительность занятия. Общее правило таково: пить не только можно, но и нужно, если речь идёт о длительной тяжёлой тренировке. В остальных случаях можно и не пить, ничего страшного не произойдёт.

Но для комфортного ощущения и для восполнения потерянной с потом и дыханием жидкости тем не менее пить желательно.

Как и когда правильно пить во время тренировки?

Существует одно важное правило, которого стоит придерживаться: пить во время тренировки нужно тогда, когда вы испытываете жажду.

<a href="https://instagram.com/miss_anastasia_7">Анастасия Балыкина</a>
Анастасия Балыкина
сертифицированный персональный тренер и нутрициолог

Усреднённое значение потребления воды — 30-40 мл на 1 кг тела. Минимальное — 500 мл. Но точное количество будет зависеть от уровня физической активности и условий окружающей среды.

Объём воды, который необходимо выпить во время тренировки, напрямую зависит от интенсивности нагрузок. Количество выпитого должно примерно восполнять тот объём воды, который был потерян с потом.

На скорость потоотделения, в свою очередь, влияет большое количество факторов:

  • размер тела (крупные люди склонны к большему потоотделению);
  • уровень физической подготовки (более спортивные люди обычно начинают потеть раньше);
  • генетика;
  • температура воздуха (жаркий и влажный воздух увеличивает потоотделение);
  • интенсивность упражнений;
  • ветер (потоки воздуха охлаждают кожу и снижают потоотделение).

Поэтому каждому нужно рассчитывать свою норму воды — всё очень индивидуально.

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Важно! Обливаться водой, как часто показывают в кино, не следует, это может привести к дискомфорту и снизить эффективность тренировки.

Почему водный баланс — это важно?

Вода — незаменимый для каждого человека нутриент. Она выполняет важные функции в организме:

  • входит в состав клеток и межклеточного вещества;
  • растворяет большинство минеральных солей и органических соединений;
  • участвует в большинстве биохимических реакций;
  • входит в состав всех жидкостей тела;
  • входит в состав крови и пота, которые обеспечивают перераспределение тепла;
  • обеспечивает выведение конечных продуктов метаболизма из организма.

Фото: istockphoto.com

Недостаток воды может негативно сказаться на самочувствии. Во время выполнения упражнений жидкость играет важнейшую роль: поддерживает объём крови, регулирует температуру тела и помогает мышцам сокращаться.

Ксения: Не нужно мучить себя жаждой во время физических нагрузок. Запомните простое правило: если вы поддерживаете водный баланс, то и тренируетесь эффективнее.

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