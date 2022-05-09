Как накачать пресс с помощью планки. 12 вариантов упражнения для кубиков на животе

Планка – хорошее подспорье в прокачке мышц пресса, бицепса, трицепса, ягодиц и поясничных мышц. Все мы знаем стандартную стойку в планке, но на самом деле вариантов упражнения гораздо больше. Мы нашли целых 12. Попробуете сделать их все сразу?

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу Показывает 12 вариантов планки.

Стойка на ладонях с касанием стены

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию;

попеременно отрываем руки от пола и касаемся стены;

дышим ровно, спину держим прямой.

Фото: istockphoto.com

Подвижная планка

В упражнении чередуются два положения: стойка на локтях и стойка на руках. Но переход очень плавный.

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию;

отводим таз назад, плавно поднимая его немного вверх;

опускаемся в стойку на локтях;

снова отводим таз назад и возвращаемся в упор лёжа;

дышим ровно, спину держим прямой.

Фото: istockphoto.com

Планка с переходом на локти

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию;

из этого положения переходим в планку на локтях, сгибая поочерёдно левую и правую руку;

динамично чередуем эти два положения;

спину держим прямой, не поднимаем ягодицы вверх.

Фото: istockphoto.com

Планка с поднятием ног

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию;

поднимаем вверх левую ногу, фиксируемся в этом положении на пару секунд. Затем плавно опускаем ногу в исходное положение;

поднимаем правую ногу вверх;

выполняем упражнение, чередуя обе ноги;

спина остаётся прямой, дыхание не сбиваем.

Фото: istockphoto.com

Планка с касанием коленями пола

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию;

плавно сгибаем одну ногу в колене и касаемся им пола. Носки от пола не отрываем;

затем приходим в исходное положение. Повторяем то же самое другой ногой;

после этого синхронно сгибаем обе ноги и касаемся ими пола;

спина прямая, дыхание ровное.

Фото: istockphoto.com

Планка с касанием ладонью ноги

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа, ноги ставим широко;

немного отталкиваемся руками от пола, поднимаем таз вверх и левой рукой касаемся голеностопа правой ноги. Правую руку от пола не отрываем;

приходим в исходное положение и повторяем то же самое с правой рукой.

Фото: istockphoto.com

Планка с подтягиванием коленей к груди

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа;

отрываем правую ногу от пола, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу, не касаясь ей пола. Повторяем движение дважды;

проделываем то же самое с противоположной ногой;

спину держим прямой, дыхание ровное.

Фото: istockphoto.com

Планка со скручиванием

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа;

сгибаем левую ногу, скручиваем корпус вбок и опускаем таз вниз. Правая нога прямая;

выполняем то же движение на правый бок;

спина остаётся прямой, дыхание ровное.

Фото: istockphoto.com

Планка с шагами руками к ногам

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа;

начинаем «шагать» ладонями к ногам. Стараемся приставить ладони как можно ближе к стопам. Таз и бёдра при этом поднимаются вверх, а ноги плавно выпрямляются;

в верхней точке не задерживаемся, сразу начинаем переставлять ладони обратно в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Планка с шагами ногами к рукам

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа;

начинаем динамично переставлять ноги вперёд, поднимая таз. Ноги стараемся не сгибать. Тело должно выглядеть как перевёрнутая буква V;

не задерживаясь в верхней точке, переставляем ноги обратно и приходим в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Планка с отжиманием и приседанием

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа;

выполняем отжимание;

после этого отводим таз назад, максимально сгибая колени. Получается небольшое приседание;

не задерживаясь в этом положении, снова переходим в упор лёжа;

спину сильно не прогибаем, дыхание сохраняем ровным.

Фото: istockphoto.com

Динамичная планка отжиманием и скручиванием

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа. Выполняем отжимание;

после сгибаем обе ноги, скручивая корпус влево;

приходим в исходное положение, вновь выполняем отжимание и делаем скручивание, но уже вправо;

на протяжении всего упражнения дышим ровно, спина остаётся прямой.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Если у вас получилось сделать все вариации планки за одну тренировку – поздравляем, вы суперспортсмен! А ещё теперь вы знаете, как разнообразить свои занятия и какие упражнения можно включить в тренировочный план.