Папина дочка: Даниил Медведев опубликовал нежный семейный снимок с малышкой Алисой

Теннисист показал, как празднует триумфальное окончание турнира.

Даниил Медведев недавно порадовал фанатов победой на турнире «Мастерс». Поклонники тенниса остались в восторге от игры спортсмена в Риме. В Италию поболеть за папу приехала даже маленькая Алиса, которой уже 1,5 года. С такой группой поддержки неудивительно, что у Медведева всё сложилось.

Теннисист поделился с подписчиками новым фото из итальянской столицы. На нём он позирует с дочкой у бассейна. Малышка в белой шапочке и розовом сарафане сидит у папы на коленях. Даниил с улыбкой смотрит в камеру. Кажется, время с семьёй – главная награда для спортсмена.

Напомним, отцом Медведев стал в октябре 2021 года. Само рождение стало шоком для фанатов, теннисист вместе с женой не афишировал будущее пополнение. Девочка родилась в Монако, там же её крестили через несколько месяцев. Теперь спортсмен иногда делится совместными фото в своих соцсетях.

До этого теннисист уже показывал общее семейное фото с кубком сразу после игры, где он вместе с женой и дочкой вместе. Надеемся, что выходные с близкими подарят спортсмену дополнительный позитивный настрой перед ближайшим турниром «Большого шлема».