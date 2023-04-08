Андрей Рублёв стал крёстным отцом дочери Даниила Медведева

Как стало известно, сегодня, 8 апреля, в окрестностях Монте-Карло, где в скором времени состоится турнир серии «Мастерс», состоялись крестины дочери Даниила Медведева — Алисы. Крёстными дочки первой ракетки России стали Андрей Рублёв и подруга супруги Медведева Арина.

В своих социальных сетях супруга Даниила Медведева Дарья опубликовала совместный снимок с крещения дочери, где были запечатлены все участники праздника.

«Друзья, которые стали родными. Празднуем Алису Даниловну», — подписала фотографию Дарья Медведева.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Напомним, Даниил Медведев и Андрей Рублёв оба выступят на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдёт с 9 по 16 апреля. Медведев (3) в стартовом матче на турнире встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером. Рублёв (5) начнёт свой путь на турнире с противостояния с Марком-Андреа Хюслером или Хауме Мунаром.