Андрей Рублёв стал крёстным отцом дочери Даниила Медведева

Как стало известно, сегодня, 8 апреля, в окрестностях Монте-Карло, где в скором времени состоится турнир серии «Мастерс», состоялись крестины дочери Даниила Медведева — Алисы. Крёстными дочки первой ракетки России стали Андрей Рублёв и подруга супруги Медведева Арина.
В своих социальных сетях супруга Даниила Медведева Дарья опубликовала совместный снимок с крещения дочери, где были запечатлены все участники праздника.
«Друзья, которые стали родными. Празднуем Алису Даниловну», — подписала фотографию Дарья Медведева.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Напомним, Даниил Медведев и Андрей Рублёв оба выступят на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдёт с 9 по 16 апреля. Медведев (3) в стартовом матче на турнире встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером. Рублёв (5) начнёт свой путь на турнире с противостояния с Марком-Андреа Хюслером или Хауме Мунаром.
- 8 апреля 2023
-
22:27
-
21:46
-
20:13
-
19:46
-
19:26
-
17:51
-
15:34
-
15:33
-
15:11
-
14:37
-
14:14
-
14:06
-
12:47
-
12:35
-
12:21
-
12:06
-
11:22
-
10:58
-
10:11
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
05:31
-
01:47
-
01:29
-
00:40
-
00:11
- 7 апреля 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:11
-
20:59
-
20:30
-
20:21
-
18:45
-
17:30