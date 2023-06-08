Два года на исследования и разработку дизайна: Nike выпустила первые женские бутсы

Nike продолжает готовиться к предстоящему чемпионату мира по футболу среди женщин. Недавно он выпустил коллекцию джерси национальных сборных, а сейчас представил новые бутсы Phantom Luna.
Nike Phantom Luna
Фото: Пресс служба
Для того, чтобы сделать их максимально качественными, компания потратила два года на исследования, поиск, создание и дизайн. Phantom Luna учитывают особенности посадки, а также идеальны для женщин, играющих в футбол.
Бутсы имеют совершенно новый круговой рисунок шипов возле носков, идеально подходят для сцепления. Данная разработка называется Cyslone 360 и позволяет двигаться на поле с повышенной ловкостью и точностью.
Кроме того, у футбольных кроссовок новый дизайн верха — Nike Asym Fit. Они воплощены с более плотной посадкой вокруг лодыжки. Шнурки же могут максимально регулировать среднюю часть стопы.
Nike Phantom Luna
Фото: Пресс служба
Поскольку женская стопа в среднем меньше мужской, компания увеличила зону касания бутс для повышения контроля и точности.
Завершая дизайн, Nike включил в модель Phantom новое покрытие Gripknit, обеспечивающее оптимальное сцепление стопы с мячом. Это покрытие позволяет им оставаться мягкими и податливыми.
Совсем скоро бутсы запустят в продажу. Они будут стоить около 23 тысяч рублей.
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