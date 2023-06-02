Nike выпустит NFT-коллекцию для будущих спортивных игр EA Sports

Electronic Arts и Nike заключили соглашение, согласно которому в будущих играх EA Sports появится NFT. Их создаст торговая площадка Nike Web3 .Swoosh.

В будущих играх Electronic Arts компании EA Sports и Nike планируют сделать доступными избранные виртуальные творения .Swoosh. Они предоставят участникам и игрокам новые уникальные возможности для самовыражения и творчества через спорт и стиль.

Сообщается, что Nike будет помогать EA Sports в создании того, что компания называет «новым захватывающим опытом». Представители EA Sports отметили, что сотрудничество с культовым спортивным брендом позволит им закрепиться на пересечении инноваций и спорта и культуры.

Nike обещает раскрыть подробности сотрудничества с EA Sports в ближайшие несколько месяцев.