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В России вводится цифровой рубль: что это и в чём его особенности

В России вводится цифровой рубль: что это и в чём его особенности
Путин подписал закон о введении цифрового рубля
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Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Он вступит в силу с 1 августа. Документ опубликован на сайте.

Чтобы воспользоваться этой формой валюты, гражданам потребуется кошелёк на специальной платформе, которая разрабатывается Банком России.

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Стоимость цифрового и обычного рубля будет равна один к одному. Операции будут проходить под строгим контролем Центрального Банка, что обеспечит безопасность средств и защиту от мошенников.

Валюта обладает рядом особенностей:

  • проводить транзакции можно в онлайн и офлайн режимах;
  • использование исключительно в качестве средства платежа: операции по кредитам невозможны;
  • необходима цифровая подпись;
  • его можно завещать и наследовать.
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