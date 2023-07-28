В России вводится цифровой рубль: что это и в чём его особенности

Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Он вступит в силу с 1 августа. Документ опубликован на сайте.

Чтобы воспользоваться этой формой валюты, гражданам потребуется кошелёк на специальной платформе, которая разрабатывается Банком России.

Стоимость цифрового и обычного рубля будет равна один к одному. Операции будут проходить под строгим контролем Центрального Банка, что обеспечит безопасность средств и защиту от мошенников.

Валюта обладает рядом особенностей:

проводить транзакции можно в онлайн и офлайн режимах;

использование исключительно в качестве средства платежа: операции по кредитам невозможны;

необходима цифровая подпись;

его можно завещать и наследовать.