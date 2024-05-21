Дерматолог рассказал, как предотвратить неприятный запах подмышек

Иногда для предотвращения неприятного запаха в подмышках дезодоранта недостаточно. Дерматолог Сина Гадири рассказал о простом средстве, которое может помочь с такой проблемой.

По его словам, лучшим продуктом для избавления от неприятного запаха является гликолевая кислота. Это разновидность альфа-гидроксикислоты, получаемой из сахарного тростника. Она также используется при гиперпигментации и является эффективным отшелушивающим средством.

Гликолевая кислота не предназначена для использования в качестве замены дезодоранта, поскольку она не останавливает выработку пота. Однако она помогает уменьшить запах тела, снижая pH кожи и затрудняя выживание бактерий, вызывающих запах.

Между тем Сина Гадири предупреждает, что использование гликолевой кислоты сопряжено с некоторыми рисками. Как и другие отшелушивающие средства, она может раздражать кожу, особенно в тех местах, где она тонкая и мягкая, например, в подмышках. Это может вызвать покраснение, шелушение и чувствительность.

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