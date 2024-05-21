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Дрю Бэрримор рассказала о важности позитивного мышления

Дрю Бэрримор рассказала о важности позитивного мышления
Дрю Бэрримор
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Актриса поделилась своими секретами оптимизма. 49-летняя Дрю Бэрримор уверена, что всё начинается с хорошего настроения и позитивного взгляда на мир. Конечно, все мы временами чувствуем себя неважно, однако это не беда. Актриса рассказала, что помогает ей бороться с хандрой.

Позитивное мышление всегда играет большую роль. Я всегда нахожу что-то, что может поднять мне настроение, в сериалах, журналах или в социальных сетях. Ещё здорово помогает ностальгия, а также хорошее настроение дарят животные. Благодаря этому можно запастись ощущением тепла, радости и счастья, — поделилась Дрю.

По мнению Бэрримор, мир окрашивается в разные цвета в зависимости от того, каким мы сами хотим его видеть. Зачастую люди слишком глубоко копаются в собственных мыслях и оказываются в ситуации, когда забота о себе переходит границу оптимизма, заставляя чувствовать угнетение и переживания.

Бэрримор посоветовала как можно больше времени проводить на свежем воздухе, не отказывать себе в маленьких радостях, а также чаще общаться с животными – братья наши меньшие способны скрасить даже самый хмурый день.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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