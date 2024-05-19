Самая красивая автогонщица в мире показала идеальный пресс в бикини

Девушка точно знает, как сразить поклонников наповал. 27-летнюю Линдси Брюэр из Соединённых Штатов уже давно называют самой красивой автогонщицей в мире. И это неудивительно, ведь только одной своей обворожительной улыбкой она способна покорить любого, кто взглянет на её снимки.

Не меньше вождения Линдси обожает спорт, а часы, проведённые в зале, в буквальном смысле вырисовываются на её фигуре. У себя в блоге девушка опубликовала фото в бикини, продемонстрировав идеальный пресс. Осиной талии и кубикам Брюэр наверняка позавидует любая профессиональная атлетка.

Линдси Брюэн Фото: Линдси Брюэн

Благодаря яркой внешности Линдси успешно строит карьеру в модельном бизнесе. Девушку часто приглашают на съёмки для журналов, а модные бренды встают в очередь, чтобы посотрудничать с ослепительной блондинкой. Сама же Брюэр на данный момент сфокусирована на гонках, поэтому планирует ещё не раз сразить своих поклонников призовыми местами во время престижных соревнований.

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