18 мая в Москве прошла самая популярная в России велогонка «Садовое кольцо» — 2024

В столице состоялось одно из главных спортивных событий этой весны. 18 мая в Москве прошла самая популярная в России любительская велогонка «Садовое кольцо». В этом году участие в ней приняли сотни человек. Побороться за победу, а также просто здорово провести время могли все желающие, включая новичков.
Уникальность этой велогонки заключается в том, что в качестве трассы для неё выступает само Садовое кольцо. Ради заезда дорогу специально перекрывают для машин. У участников была возможность выбрать один из двух форматов «Садового кольца»:
- велогонка для опытных любителей и профессионалов (дистанции: 78, 94 и 109 км);
- заезд для любителей (дистанции: 16, 32 и 47 км).
Велогонка «Садовое кольцо»
Фото: РИА Новости
Победители и призёры «Садового кольца»
Результаты всех участников можно найти здесь.
Велогонка, 109 км, мужчины
- Денис Савельев – 2:17.07,14.
- Никита Разумов – 2:17.07,30.
- Иван Анисимов – 2:17.07,90.
Велогонка, 94 км, мужчины
- Николай Земляной – 2:13.51.
- Пётр Кузнецов – 2:13.53.
- Павел Торкаченко – 2:13.54.
Велогонка, 78 км, мужчины
- Данила Пустовгар – 1:53.37.
- Владимир Турбаевский – 1:53.38.
- Илья Летягин – 1:53.40.
Велозаезд, 47 км, мужчины
- Дмитрий Евмененко – 1:11.01.
- Сергей Дубин – 1:11.02.
- Алексей Тарасов – 1:11.29.
Велозаезд, 47 км, женщины
- Татьяна Бруман – 1:11.50.
- Елена Анисова – 1:15.01.
- Софья Гурьянова – 1:16.46.
Велозаезд, 32 км, мужчины
- Дмитрий Огуряев – 47.41.
- Олег Коряков – 47.46.
- Демьян Косяков – 47.47.
Велозаезд, 32 км, женщины
- Мария Шульжевская – 47.49.
- Маша Степанова – 49.20.
- Анна Ким – 51.56.
Велозаезд, 16 км, мужчины
- Олег Лысенко – 23.41.
- Алексей Пименов – 23.44.
- Михаил Егоров – 24.14.
Велозаезд, 16 км, женщины
- Ирина Астраханцева – 26.41.
- Елена Акимова – 27.49.
- Людмила Серебрякова – 29.33.
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