Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

18 мая в Москве прошла велогонка «Садовое кольцо» — 2024

18 мая в Москве прошла самая популярная в России велогонка «Садовое кольцо» — 2024
Велогонка «Садовое кольцо»
Аудио-версия:
Комментарии

В столице состоялось одно из главных спортивных событий этой весны. 18 мая в Москве прошла самая популярная в России любительская велогонка «Садовое кольцо». В этом году участие в ней приняли сотни человек. Побороться за победу, а также просто здорово провести время могли все желающие, включая новичков.

Уникальность этой велогонки заключается в том, что в качестве трассы для неё выступает само Садовое кольцо. Ради заезда дорогу специально перекрывают для машин. У участников была возможность выбрать один из двух форматов «Садового кольца»:

  • велогонка для опытных любителей и профессионалов (дистанции: 78, 94 и 109 км);
  • заезд для любителей (дистанции: 16, 32 и 47 км).
Велогонка «Садовое кольцо»

Велогонка «Садовое кольцо»

Фото: РИА Новости

Победители и призёры «Садового кольца»

Результаты всех участников можно найти здесь.

Велогонка, 109 км, мужчины

  • Денис Савельев – 2:17.07,14.
  • Никита Разумов – 2:17.07,30.
  • Иван Анисимов – 2:17.07,90.

Велогонка, 94 км, мужчины

  • Николай Земляной – 2:13.51.
  • Пётр Кузнецов – 2:13.53.
  • Павел Торкаченко – 2:13.54.

Велогонка, 78 км, мужчины

  • Данила Пустовгар – 1:53.37.
  • Владимир Турбаевский – 1:53.38.
  • Илья Летягин – 1:53.40.

Велозаезд, 47 км, мужчины

  • Дмитрий Евмененко – 1:11.01.
  • Сергей Дубин – 1:11.02.
  • Алексей Тарасов – 1:11.29.

Велозаезд, 47 км, женщины

  • Татьяна Бруман – 1:11.50.
  • Елена Анисова – 1:15.01.
  • Софья Гурьянова – 1:16.46.

Велозаезд, 32 км, мужчины

  • Дмитрий Огуряев – 47.41.
  • Олег Коряков – 47.46.
  • Демьян Косяков – 47.47.

Велозаезд, 32 км, женщины

  • Мария Шульжевская – 47.49.
  • Маша Степанова – 49.20.
  • Анна Ким – 51.56.

Велозаезд, 16 км, мужчины

  • Олег Лысенко – 23.41.
  • Алексей Пименов – 23.44.
  • Михаил Егоров – 24.14.

Велозаезд, 16 км, женщины

  • Ирина Астраханцева – 26.41.
  • Елена Акимова – 27.49.
  • Людмила Серебрякова – 29.33.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Велогонка «Садовое кольцо» — 2024: регистрация, маршрут, расписание
Велогонка «Садовое кольцо» — 2024: регистрация, маршрут, расписание
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android