18 мая в Москве прошла самая популярная в России велогонка «Садовое кольцо» — 2024

В столице состоялось одно из главных спортивных событий этой весны. 18 мая в Москве прошла самая популярная в России любительская велогонка «Садовое кольцо». В этом году участие в ней приняли сотни человек. Побороться за победу, а также просто здорово провести время могли все желающие, включая новичков.

Уникальность этой велогонки заключается в том, что в качестве трассы для неё выступает само Садовое кольцо. Ради заезда дорогу специально перекрывают для машин. У участников была возможность выбрать один из двух форматов «Садового кольца»:

велогонка для опытных любителей и профессионалов (дистанции: 78, 94 и 109 км);

заезд для любителей (дистанции: 16, 32 и 47 км).

Велогонка «Садовое кольцо» Фото: РИА Новости

Победители и призёры «Садового кольца»

Результаты всех участников можно найти здесь.

Велогонка, 109 км, мужчины

Денис Савельев – 2:17.07,14.

Никита Разумов – 2:17.07,30.

Иван Анисимов – 2:17.07,90.

Велогонка, 94 км, мужчины

Николай Земляной – 2:13.51.

Пётр Кузнецов – 2:13.53.

Павел Торкаченко – 2:13.54.

Велогонка, 78 км, мужчины

Данила Пустовгар – 1:53.37.

Владимир Турбаевский – 1:53.38.

Илья Летягин – 1:53.40.

Велозаезд, 47 км, мужчины

Дмитрий Евмененко – 1:11.01.

Сергей Дубин – 1:11.02.

Алексей Тарасов – 1:11.29.

Велозаезд, 47 км, женщины

Татьяна Бруман – 1:11.50.

Елена Анисова – 1:15.01.

Софья Гурьянова – 1:16.46.

Велозаезд, 32 км, мужчины

Дмитрий Огуряев – 47.41.

Олег Коряков – 47.46.

Демьян Косяков – 47.47.

Велозаезд, 32 км, женщины

Мария Шульжевская – 47.49.

Маша Степанова – 49.20.

Анна Ким – 51.56.

Велозаезд, 16 км, мужчины

Олег Лысенко – 23.41.

Алексей Пименов – 23.44.

Михаил Егоров – 24.14.

Велозаезд, 16 км, женщины

Ирина Астраханцева – 26.41.

Елена Акимова – 27.49.

Людмила Серебрякова – 29.33.

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