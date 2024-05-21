Каннский кинофестиваль — 2024: фото лучших образов с красной дорожки

Звёздные гости собрались в Каннах уже 77-й раз. На протяжении уже многих лет легендарный фестиваль дарит нам бесчисленное количество невероятных и стильных образов от знаменитостей. Актёры, режиссёры и другие значимые в мире кино фигуры собираются на лазурном побережье, надевая свои лучшие костюмы и платья.

В этот раз в Каннах блистали наряды от самых известных модных брендов. Среди них — Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen и многие другие. Благодаря продуманным до мелочей образам звёздных гостей фестиваль получился не только творческим, но и поистине модным. Собрали лучшие образы 77-го Каннского кинофестиваля в одной подборке.

В этом году знаменитости действительно смогли приятно удивить своих поклонников. Глядя на образы звёзд, так и хочется сказать, что Каннский кинофестиваль уже вполне стал частью мира высокой моды, а его дорожка — подиумом для лучших коллекций именитых дизайнеров.

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