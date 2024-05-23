Оливия Манн рассказала, какой самый главный урок извлекла во время борьбы с раком

В 2023 году звезда «Людей Х» услышала страшный диагноз. Трудно даже представить, какие чувства испытала Оливия Манн, когда узнала, что у неё двусторонний рак молочных желёз. Актрисе пришлось пережить двойную мастэктомию и несколько курсов химиотерапии, чтобы спасти свою жизнь.

В новом интервью Манн рассказала о главном уроке, который вынесла из ситуации, с которой столкнулась. По словам актрисы, если бы не онкология, она вряд ли смогла бы отпустить переживания из-за проблем, которые, как оказалось, не имеют никакого значения.

Я не смогла бы подняться, если бы оставила у себя на плечах весь этот груз, — поделилась звезда.

Оливия призналась, что страх за жизнь помог ей правильно расставить приоритеты и избавиться от всего лишнего, что тянуло её вниз. Манн отметила, что до сих пор пытается осмыслить всё произошедшее и держать себя в руках ради маленького сына.

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