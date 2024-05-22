Жительница США на протяжении пяти лет ест только два продукта из-за сильнейшей аллергии

Тяжёлый диагноз сильно усложняет жизнь 24-летней девушки. Кэролайн Крэй из США с ранних лет своей жизни знает, что такое аллергия. Сначала её организм проявлял реакцию на любые орехи, горчицу, морепродукты и различные фрукты, однако с годами список «запретных» продуктов стал расти.

В 2019 году у девушки выявили синдром активации тучных клеток, который развился из-за многочисленных приступов асфиксии. К 22 годам Кэролайн уже не могла есть практически всё, что продаётся в магазинах. На данный момент её рацион состоит лишь из двух продуктов: овсянки и гипоаллергенной смеси.

Кэролайн Крэй Фото: Из личного архива Кэролайн Крэй

Я просто чувствую себя призраком из-за этого. Мне кажется, меня даже никто не замечает из-за того, как мне приходится жить, — рассказывает девушка.

Приступы аллергии стали настолько серьёзными, что Кэролайн приходится регулярно ложиться в больницу. Врачи из раза в раз уверяют девушку, что со временем её организм справится с такой реакцией, однако пока улучшения самочувствия не наблюдается.

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