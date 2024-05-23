Уилл Смит рассказал, как старший сын вдохновляет его на съёмки

У голливудского актёра есть трое наследников. Старшему сыну Уилла Смит Трею уже 31 год. Парень появился на свет в браке звезды с Шери Дзампино. Парень пошёл по творческим стопам отца и уже успел сняться в нескольких фильмах. В новом интервью Смит поделился, как Трей относится к его творчеству, а также рассказал о любимой картине сына со своим участием.

Уже скоро на экраны выходит продолжение легендарного фильма «Плохие парни». Смит признался, что для него большую роль играет то, что Трей скажет относительно ленты. По словам актёра, именно сын подарил ему мотивацию на то, чтобы сняться в четвёртой части франшизы.

Трей, мой старший сын, это всё просто обожает. Он очень любит компьютерные игры вроде Call of Duty, поэтому фильм «Плохие парни» точно в его стиле. Он правда очень высоко оценивает всё, что я делаю. Я безумно благодарен Трею за это, — поделился актёр.

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