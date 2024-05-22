В Сети нашли намёк на то, что скоро Кейт Миддлтон появится на публике

На данный момент принцесса сосредоточена на собственном здоровье и проходит лечение от онкологического заболевания, однако это нисколько не мешает ей заниматься делами и решать рабочие вопросы. Стало известно, что Кейт сейчас занимается разработкой инициативы, которая поможет государству мотивировать бизнесменов поддерживать сотрудников с маленькими детьми.

Принцесса лично принимала участие в разработке пяти основных положений, которые должны направить фокус предпринимателей на сотрудничество со специалистами, у которых есть дети. Но может ли такая активность Кейт с точки зрения рабочего процесса говорить о том, что скоро она вернётся к исполнению своих королевских обязанностей?

Ранее принц Уильям намекнул на то, что Миддлтон идёт на поправку. Кроме того, в июне состоится традиционный парад, поэтому многие поклонники королевской семьи предполагают, что именно на нём принцесса может впервые за долгое время появиться на публике. При этом важно учитывать, что решение о том, когда Кейт сможет вернуться к своим обязанностям, зависит от её лечащих врачей.

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