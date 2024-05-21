Дэвид Бекхэм раскрыл секрет своего крепкого брака: важно подпитываться друг от друга

Супруги счастливы вместе уже 27 лет. За эти годы Дэвид и Виктория Бекхэм четыре раза стали родителями и построили собственную успешную империю. Бывший футболист раскрыл один из секретов, который позволяет им с Викторией сохранить брак и преодолевать все трудности.

По словам Бекхэма, за многие годы его семья переживала многочисленные падения, но, что бы ни происходило, они с Викторией держались друг за друга. Футболисту и его возлюбленной на момент знакомства было чуть за 20, однако, несмотря на это, они сразу поняли, что проведут жизнь вместе.

Конечно, когда ты постоянно проводишь с кем-то столько времени, то видишь его взлёты и падения. Нам очень повезло, что всё это время мы вместе. Важно подпитываться друг от друга в тёмные времена, — поделился секретом прочности своих отношений Бекхэм.

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