Скарлетт Йохансон в ужасе из-за того, что искусственный интеллект использует её голос

По мнению актрисы, технический прогресс шагнул слишком далеко. Около года назад Скарлетт Йохансон получила предложение от создателей ChatGPT подарить искусственному интеллекту свой голос. По задумке, нейросеть вполне могла отвечать на запросы пользователей голосом актрисы. Йохансон призналась, что одна только мысль о том, чтобы озвучить ИИ, вызвала у неё ужас.

И всё же спустя девять месяцев после разговора с создателями нейросети Скарлетт стала получать сообщения от близких и друзей с вопросом о том, приняла ли она то предложение, ведь результаты запроса в ChatGPT в новой версии озвучиваются голосом, который удивительно напоминает тембр актрисы. По словам Йохансон, речь идёт о новейшей системе Sky.

Я не могу поверить в то, что они используют голос, который будет настолько похож на мой. Даже мои самые близкие люди не смогли заметить разницу, не говоря уже о всяких новостных агентствах, — заявила актриса.

Более того, за несколько дней до выхода новой версии ChatGPT со Скарлетт связался генеральный директор компании, которая занимается разработкой нейросети, и задал актрисе вопрос о том, не передумала ли она подарить искусственному интеллекту свой голос.

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