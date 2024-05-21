Дженнифер Лопес на красной дорожке показала накачанные руки

Актриса блистала на красной дорожке без Бена Аффлека. Пока весь мир обсуждает, что же на самом деле происходит между Дженнифер Лопес и её супругом, актриса времени даром не теряет. Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Атлас», в котором Лопес исполнила одну из главных ролей.

Дженнифер Лопес Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

54-летняя актриса появилась на ковровой дорожке в облегающем длинном платье чёрно-белого цвета. Поклонники звезды моментально обратили внимание на её открытые плечи и накачанные руки. Лопес уже много лет ведёт здоровый образ жизни и регулярно тренируется, а результат стараний актрисы заметен невооружённым взглядом.

Актриса рассказывала, что давно её любимыми тренировками являются занятия с дополнительным весом. С помощью гирь и гантелей Дженнифер поддерживает тонус мышц спины и рук. Кроме того, звезда занимается танцами, которые помогают ей держать себя в форме и выглядеть безупречно.

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