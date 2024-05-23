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Тысячи медуз оккупировали прибрежные воды Анапы

Море в Анапе кишит медузами: видео
Медузы оккупировали Анапу
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Отдыхающие в Анапе стали свидетелями удивительного природного явления. Уже несколько дней прибрежные зоны оккупированы тысячами медуз. На поверхность поднялось такое количество подводных обитателей, что море практически превратилось в кисель.

Специалисты объясняют, что такое поведение медуз связано с изменениями температуры окружающей среды. Эти желейные морские жители – большие любители прохлады. А совсем недавно в районе Анапы прошли освежающие дожди. Теперь это идеальное место, где медузы могут охладиться и отдохнуть перед тем, как продолжить сезонную миграцию.

@vodturizm

Местных жителей и туристов просят воздержаться от плавания в море в ближайшие дни. Находчивые отдыхающие всё же не готовы отказывать себе в удовольствии поплавать, поэтому многие из них рассекают среди медуз на сап-бордах и досках.

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