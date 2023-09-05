Лёгкий уход за кожей: 58-летняя Сара Джессика Паркер раскрыла секреты зрелой красоты

Сара Джессика Паркер – приверженица натуральности и естественного старения. 58-летняя актриса выступает против использования филлеров, ботокса и остаётся верной правильному уходу за лицом. Бьюти-ритуалы помогают замедлить появление морщин и повысить тонус кожи.

Работа с опытными визажистами, дерматологами и лучшее изучение собственной кожи со временем помогли звезде увидеть результаты и сохранять сияние. В ежедневную косметичку актрисы входит солнечный крем, ретинол, увлажняющая сыворотка, крем для кожи вокруг глаз.

Ретинол устраняет УФ-повреждения, разглаживает, борется с акне и выравнивает цвет. Однако он может быть опасен для чувствительной кожи. Для того, чтобы вводить его в свой этап ухода, проконсультируйтесь со специалистом.

В состав сыворотки звезды входят 10% смеси витамина С, пептиды, антиоксиданты и увлажняющие компоненты. Средство позволяет удерживать влагу и придать сияние. Крем для кожи вокруг глаз также содержит витамины, что снижает отёчность, тёмные круги и уменьшает возникновение морщин.