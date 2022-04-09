11 конкретных рекомендаций от врача, которые помогут сохранить красоту и здоровье.

Правила ухода за собой после тренировки: что делать с кожей и волосами

Тренировки помогают нам держать тело в тонусе, однако могут негативно влиять на состояние волос и кожи. Вместе с экспертом выделили основные проблемы и собрали рекомендации по уходу для всех, кто регулярно занимается спортом.

Александра Пурига кандидат медицинских наук, спортивный врач, well-being эксперт Спортсменам нужно ухаживать за кожей и волосами ещё более тщательно.

Проблемы кожи у спортсменов

Основная особенность физиологии спортсменов – повышенное потоотделение в результате интенсивных физических нагрузок. Кожа постоянно влажная, в местах складок или плотного контакта с одеждой – распаренная, что создает идеальные условия для распространения заболеваний кожи, таких как грибковые инфекции и воспаления фолликул.

Фото: unsplash.com/@wilhelmgunkel

Вторым важным фактором становится окружающая среда – пыль улиц и спортивных объектов, воздействие солнечного света, ветер. Кожа обгорает, истончается. Реакция может быть непредсказуемой и проявляться крапивницей, солнечными ожогами и пигментацией, высыпаниями.

Фото: unsplash.com/@natinati

Рекомендации по уходу за кожей:

подберите полный комплекс ухода за кожей по своему типу вместе с дерматологом (должны присутствовать все этапы в уходе за лицом – ощущение, тонизация, уход, а также уход для кожи тела, если требуется);

перед тренировкой очистите лицо, используйте сыворотку или лёгкий крем по типу кожи без агрессивных компонентов (ретиноиды, кислоты, витамин С), сверху нанесите защитный крем с высокой степенью защиты (не ниже 50, даже зимой). Не забывайте о дополнительной защите губ, ушей, кистей. Наносите крем не ранее чем за 30 минут до выхода на улицу в холодное время года;

постарайтесь не использовать декоративную косметику. Не трогайте лицо и тело руками во время тренировки и до того, как вымоете руки;

после тренировки сразу же примите душ с гелем с щадящим pH. Для того чтобы смыть крем с SPF, необходимо использовать гидрофильное масло (качественно смыть его обычными средствами практически невозможно);

нанесите лёгкий дневной крем.

Проблемы волос у спортсменов

Причин возникновения проблем с волосами множество: от генетических особенностей до проблем с питанием. Самые распространённые – железодефицитная анемия, гормональные проблемы (в частности проблемы щитовидной железы) и недостаточное питание (микроэлементы, аминокислоты). На пике приёма анаболических стероидов происходит подъём тестостерона, что может проявляться выпадением волос.

Фото: unsplash.com/@katersss

Игровые командные виды спорта также могут быть причиной потери волос на фоне стресса. При этом интенсивные тренировки в большинстве случаев улучшают качество волос за счёт усиленного кровотока в коже головы и потоотделения. Тусклые и безжизненные волосы могут говорить о дефиците аминокислот (белка в рационе), витаминов группы В, магния и цинка в еде.

Кроме того, волосы страдают от тугих резинок и повязок, а также от прямого солнечного света в сезон уличных тренировок.

Рекомендации по уходу за волосами:

перед тренировкой наносите на кожу головы сухой шампунь, он поможет впитать пот;

избегайте соприкосновения волос с кожей лица и шеи. Используйте повязки из натуральных тканей, которые не перетягивают волосы и не ломают их. Отличный пример — шёлк или тонкий хлопок. Повязка также поможет впитать пот и защитит кожу;

открытые волосы необходимо обрабатывать защитными спреями для волос с SPF факторами;

не трогайте волосы во время тренировки (не расчёсывайте, не меняйте прическу);

мойте голову два раза (не в неделю, не в день, а два раза подряд во время одного мытья) сразу после тренировки. Один раз в 1-2 недели используйте пилинг для кожи головы, чтобы очистить ороговевший слой волосистой части головы;

добавьте физиотерапевтические методы – ополаскивание холодной водой (контрастный душ, дарсонваль для кожи головы.

Эти советы помогут минимизировать тот вред, который мы можем нанести коже и волосам при интенсивных физических нагрузках.