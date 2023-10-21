Исследование показало, что по типу любимого кофе можно определить характер человека

Чашка кофе может рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется. Внутренний опрос кафе, проведённый среди 2 тысяч человек, выявил интересные связи между предпочтениями в напитке и характером.

Любителей американо можно назвать прямолинейными собеседниками. Поклонники двойного эспрессо описывают себя «путешественниками» и «начитанными». Айс-кофе чаще всего заказывают фанаты вечеринок.

Среди любителей ароматизированного кофе самый высокий процент счастливых людей – 44 %. Крепкий напиток без молока предпочитают высоконравственные кофеманы (53%).

В следующий раз, когда с вами за столиком в кафе окажется малознакомый человек, обратите внимание на его предпочтения. Возможно, это станет важной подсказкой для построения взаимоотношений. Также в этом списке есть следующие характеристики:

Эспрессо – наличие учёной степени (31%);

Мокко – самый сексуальный (20%);

Флэт-уайт – честный и надёжный (62%);

Несладкий кофе – интроверт (28%);

Латте – удобный (26%).