Исследование показало, что по типу любимого кофе можно определить характер человека

Чашка кофе может рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется. Внутренний опрос кафе, проведённый среди 2 тысяч человек, выявил интересные связи между предпочтениями в напитке и характером.
Любителей американо можно назвать прямолинейными собеседниками. Поклонники двойного эспрессо описывают себя «путешественниками» и «начитанными». Айс-кофе чаще всего заказывают фанаты вечеринок.
Среди любителей ароматизированного кофе самый высокий процент счастливых людей – 44 %. Крепкий напиток без молока предпочитают высоконравственные кофеманы (53%).
В следующий раз, когда с вами за столиком в кафе окажется малознакомый человек, обратите внимание на его предпочтения. Возможно, это станет важной подсказкой для построения взаимоотношений. Также в этом списке есть следующие характеристики:
Эспрессо – наличие учёной степени (31%);
Мокко – самый сексуальный (20%);
Флэт-уайт – честный и надёжный (62%);
Несладкий кофе – интроверт (28%);
Латте – удобный (26%).