Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Главная Lifestyle Новости

Исследование показало, что по типу любимого кофе можно определить характер человека

Исследование показало, что по типу любимого кофе можно определить характер человека
Выбор кофе может рассказать о человеке
Аудио-версия:
Комментарии

Чашка кофе может рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется. Внутренний опрос кафе, проведённый среди 2 тысяч человек, выявил интересные связи между предпочтениями в напитке и характером.

Любителей американо можно назвать прямолинейными собеседниками. Поклонники двойного эспрессо описывают себя «путешественниками» и «начитанными». Айс-кофе чаще всего заказывают фанаты вечеринок.

Читайте также:
Как приготовить кофе как в кофейне? Бариста назвал идеальные пропорции
Как приготовить кофе как в кофейне? Бариста назвал идеальные пропорции

Среди любителей ароматизированного кофе самый высокий процент счастливых людей – 44 %. Крепкий напиток без молока предпочитают высоконравственные кофеманы (53%).

Читайте также:
В чём польза бронекофе и как его приготовить? Рассказывает нутрициолог
В чём польза бронекофе и как его приготовить? Рассказывает нутрициолог

В следующий раз, когда с вами за столиком в кафе окажется малознакомый человек, обратите внимание на его предпочтения. Возможно, это станет важной подсказкой для построения взаимоотношений. Также в этом списке есть следующие характеристики:

Эспрессо – наличие учёной степени (31%);
Мокко – самый сексуальный (20%);
Флэт-уайт – честный и надёжный (62%);
Несладкий кофе – интроверт (28%);
Латте – удобный (26%).

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android