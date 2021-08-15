Чем вреден холодный кофе?

Холодный кофе кажется идеальным вариантом для тех, кто хочет получить заряд энергии в знойный день. Летом кофеманы охотно выбирают прохлаждающий колд брю и фраппе вместо горячего капучино и латте. Умелые бариста также добавляют соки, сиропы и мороженое, превращая холодный напиток в десерт, от которого трудно отказаться. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной рассказываем, чего стоит замена горячего кофе холодным.

Лидия Квашнина нутрициолог На мой взгляд, холодный кофе — не самый лучший напиток для жаркого лета из-за большого содержания сахара, льда и кофеина. Многим эти ингредиенты можно употреблять с осторожностью.

Полезен ли холодный кофе?

В основе холодного кофе — обычный чёрный со всеми его достоинствами и недостатками, на которые никак не влияет температура напитка. Поэтому холодный кофе, как и горячий, поможет:

повысить умственную и физическую работоспособность;

уменьшить вес;

справиться с депрессией;

улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и кишечника.

Фото: unsplash.com/@pauleinerhand

Но нельзя забывать, что кофеин в любом виде вызывает зависимость и нарушает сон. Кроме того, он противопоказан при:

беременности;

повышенной тревожности и общем беспокойстве;

раздражительности и агрессивности;

аритмии;

расстройствах сна.

Лидия Квашнина нутрициолог Не рекомендуется пить кофе больше 3-4 чашек в день и позже 16:00.

Может ли кофе быть слишком холодным?

Очевидный плюс холодного кофе — он помогает охладить организм в жаркую погоду. Однако с этим нельзя перебарщивать. Нутрициологи не рекомендуют употреблять напитки, температура которых ниже 12 градусов.

Лидия Квашнина нутрициолог Чаще холодный кофе подают со льдом. А напитки с температурой ниже 12-15 градусов подвергают желудочно-кишечный тракт повышенному стрессу. Они замедляют пищеварительные процессы и блокируют способность ферментов эффективно расщеплять пищу.

С чем можно смешивать холодный кофе?

Существует множество рецептов холодного кофе. Чтобы создать более яркий вкус, бариста добавляют в напиток молоко и сахар, мороженое и сиропы, соки и газировку. И, к сожалению, все эти ингредиенты вредны и перекрывают любое полезное действие кофеина.

Фото: unsplash.com/@demidearest