Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Чем вреден холодный кофе, почему нельзя пить холодный кофе

Чем вреден холодный кофе?
Лидия Квашнина Михаил Сухоруков
,
Почему нельзя пить холодный кофе?
Комментарии
К подобным напиткам стоит относиться с осторожностью.

Холодный кофе кажется идеальным вариантом для тех, кто хочет получить заряд энергии в знойный день. Летом кофеманы охотно выбирают прохлаждающий колд брю и фраппе вместо горячего капучино и латте. Умелые бариста также добавляют соки, сиропы и мороженое, превращая холодный напиток в десерт, от которого трудно отказаться. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной рассказываем, чего стоит замена горячего кофе холодным.

<a href="https://www.instagram.com/lida_health/">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

На мой взгляд, холодный кофе — не самый лучший напиток для жаркого лета из-за большого содержания сахара, льда и кофеина. Многим эти ингредиенты можно употреблять с осторожностью.

Вентилятор не спасёт: что не стоит делать в жару? Вентилятор не спасёт: что не стоит делать в жару?
Кофе может быть полезным. Главное – правильно его выбрать Кофе может быть полезным. Главное – правильно его выбрать

Полезен ли холодный кофе?

В основе холодного кофе — обычный чёрный со всеми его достоинствами и недостатками, на которые никак не влияет температура напитка. Поэтому холодный кофе, как и горячий, поможет:

  • повысить умственную и физическую работоспособность;
  • уменьшить вес;
  • справиться с депрессией;
  • улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и кишечника.

Фото: unsplash.com/@pauleinerhand

Но нельзя забывать, что кофеин в любом виде вызывает зависимость и нарушает сон. Кроме того, он противопоказан при:

  • беременности;
  • повышенной тревожности и общем беспокойстве;
  • раздражительности и агрессивности;
  • аритмии;
  • расстройствах сна.
Лидия Квашнина
Лидия Квашнина
нутрициолог

Не рекомендуется пить кофе больше 3-4 чашек в день и позже 16:00.

Может ли кофе быть слишком холодным?

Очевидный плюс холодного кофе — он помогает охладить организм в жаркую погоду. Однако с этим нельзя перебарщивать. Нутрициологи не рекомендуют употреблять напитки, температура которых ниже 12 градусов.

Лидия Квашнина
Лидия Квашнина
нутрициолог

Чаще холодный кофе подают со льдом. А напитки с температурой ниже 12-15 градусов подвергают желудочно-кишечный тракт повышенному стрессу. Они замедляют пищеварительные процессы и блокируют способность ферментов эффективно расщеплять пищу.

Спасаясь от жары: что выпить перед тренировкой, чтобы набраться сил? Спасаясь от жары: что выпить перед тренировкой, чтобы набраться сил?
С чем нельзя смешивать алкоголь? С чем нельзя смешивать алкоголь?

С чем можно смешивать холодный кофе?

Существует множество рецептов холодного кофе. Чтобы создать более яркий вкус, бариста добавляют в напиток молоко и сахар, мороженое и сиропы, соки и газировку. И, к сожалению, все эти ингредиенты вредны и перекрывают любое полезное действие кофеина.

Фото: unsplash.com/@demidearest

Лидия Квашнина
Лидия Квашнина
нутрициолог

Самый неудачный вариант — сливки, мороженое или жирное молоко. Дело в том, что молочный жир стимулирует работу желчного пузыря, а кофеин одновременно препятствует его сокращению. Из-за этого происходит сбой в работе органов желудочно-кишечного тракта.

Остальные добавки — это зачастую сахар или его синтетические заменители. Их чрезмерное употребление ведёт к ожирению, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и сахарному диабету II типа.

Я бы точно не стала смешивать кофе со сливками, коровьим молоком, мёдом и сахаром. Лучше добавить в напиток куркуму, корицу, имбирь, кардамон, лимон или апельсин.

Комментарии
Популярные материалы
Что будет с организмом, если три дня есть только огурцы?
Что будет с организмом, если три дня есть только огурцы?
Сколько должен подтягиваться мужчина в разном возрасте?
Сколько должен подтягиваться мужчина в разном возрасте?
TOP 3
«Олимпиада — не война». Почему Играм нужны «уличные» виды спорта
Эксклюзив
«Олимпиада — не война». Почему Играм нужны «уличные» виды спорта
Тренды
Комплекс эффективных упражнений для осанки мечты
Комплекс эффективных упражнений для осанки мечты
Фитнес
Я уместила в 24 часа своё дело и спорт. Правила бизнесвумен Варвары Веденеевой
Эксклюзив
Я уместила в 24 часа своё дело и спорт. Правила бизнесвумен Варвары Веденеевой
Тренды
© championat.com 2000–2021