Эспрессо, капучино и латте: чем различаются наиболее популярные виды кофе

Разбираемся, какие из них можно пить без боязни за фигуру.

Кофе – один из самых любимых и популярных напитков в мире. Его пьют, чтобы проснуться, во время дружеских посиделок и деловых встреч, им завершают обед или ужин. В общем, кофе является неотъемлемой частью нашей жизни. Разберёмся, чем отличаются его популярные виды и какие из них можно пить без боязни навредить фигуре.

Отметим, что при подсчёте калорий мы не учитывали сахар (только если он не входит в рецепт) и различные сладкие добавки, которыми можно дополнить напиток.

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Эспрессо

Энергетическая ценность: 1 ккал на порцию.

Эспрессо – основа основ всех кофейных напитков. Он моментально готовится и так же быстро выпивается — отсюда и название. Объём чашечки эспрессо – 30-35 мл, его готовят из зёрен тонкого помола, пропуская через них воду под высоким давлением. В зависимости от вида зерён количество кофеина в эспрессо составляет 35-95 мг.

Фото: istockphoto.com

Американо

Энергетическая ценность: 2 ккал на порцию.

Этот вид кофе появился и получил своё название во Вторую мировую войну. Американские солдаты, не привыкшие к крепкому кофе, стали добавлять в эспрессо воду. Затем приём переняли местные бариста. Так появился новый напиток, который со временем обрёл огромную популярность. Американо готовится как доппио — двойной эспрессо, а затем разбавляется горячей водой в соотношении 1:1. Иногда подают отдельно эспрессо и горячую воду, чтобы вы могли разбавить кофе по своему вкусу.

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Капучино

Энергетическая ценность: 60-75 ккал на порцию.

Название восходит к итальянскому монашескому ордену капуцинов, которые любили кофе с молоком. За сходство их одеяний — коричневой рясы с высоким капюшоном — с молочной шапочкой кофе напиток вскоре стали называть капучино.

В чашке в равных пропорциях содержатся эспрессо, горячее молоко и молочная пена, а главное искусство – сохранить границу между кофе и взбитым молоком. Капучино подают при температуре 55 градусов в тёплой чашке, часто с добавлением сверху корицы. Изначально в одной чашке было 90 мл, но сейчас более распространена порция 150-180 мл.

Капучино можно готовить с обезжиренным, соевым молоком или нежирными сливками, что тоже влияет на калорийность. А главная красота этого вида кофе – мастерство бариста, которые рисуют различные узоры на молочной пене.

Фото: istockphoto.com

Латте

Энергетическая ценность: 105-130 ккал на порцию.

Латте появился в XIX веке как напиток для иностранных туристов, которые считали эспрессо и капучино слишком крепкими. Для приготовления латте на три части молока берётся одна часть эспрессо. Молоко взбивается в пену, но более воздушную и менее упругую, чем в капучино, а затем выливается в кофе. Получается однородный светло-коричневый напиток с небольшой шапкой пены.

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Маккиато

Энергетическая ценность: 105-130 ккал на порцию.

Латте маккиато, или пятнистое молоко, – это разновидность латте. Основные отличия от оригинала заключаются во внешнем виде и способе приготовления, а также более молочном вкусе. Маккиато готовят, тонкой струйкой наливая кофе во вспененное молоко. За счёт этого образуется три слоя: молоко снизу, кофе посередине и пена сверху. А маккиато – это коричневое пятнышко, остающееся на пене от вливания кофе.

Как и латте, такой кофе подают в высоких прозрачных чашках. В маккиато часто добавляют различные сладкие сиропы, которые сильно увеличивают калорийность.

Раф

Энергетическая ценность: 130 ккал на порцию.

Раф – изобретение одной московской кофейни 1990-х годов. Его назвали по имени постоянного клиента, который попросил придумать напиток, который был бы не слишком горьким и не слишком сладким. Так родился кофе из эспрессо, сливок и ванильного сахара, по вкусу и цвету чем-то напоминающий крем-брюле. Порция классического раф-кофе –небольшая, всего 130 мл, но за счёт сливок он получается довольно калорийным.

Фото: istockphoto.com

Флэт-уайт

Энергетическая ценность: 80-100 ккал на порцию.

Австралийцы и новозеландцы до сих пор спорят, кто же придумал напиток, который со временем стал популярен по всему миру. Ясно одно – в 1980-х кофейни одна за другой начали готовить новый вид кофе, чем-то похожий на латте и капучино. Порцию доппио смешивали с немного вспененным молоком. Напиток имел более выраженный кофейный вкус, чем латте, и особенную бархатистую пену, менее густую, чем в капучино.

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Фраппе

Энергетическая ценность: 80-100 ккал на порцию.

Этот напиток родом из Греции, а название получил от французского frappé, которым обозначаются любые напитки с колотым льдом. Фраппе готовят, взбивая миксером порцию доппио, лёд и сахар до воздушной однородной консистенции. По желанию добавляются сиропы, молоко, сливки и даже мороженое.