Слова лечат: психотерапевты перечислили действенные фразы для поддержки близких

В современном мире многие сталкиваются с разными проблемами, но не у всех есть возможность пойти к специалисту. В таких случаях опорой становятся друзья и семья. Психотерапевты поделились пятью проверенными способами поднять настроение и помочь близким справиться с трудностями.
- Чем я могу помочь?
Этой фразой вы проявляете заботу и готовность поддержать. Помните, что не всегда нужно сразу предлагать решения — иногда достаточно просто выслушать.
- Не быть в порядке — это нормально.
Понимание того, что твои эмоции принимают, облегчает душу. Такой поддержкой вы поможете близкому человеку полностью открыться.
- Я люблю тебя.
Любовь и поддержка близких помогают укрепить самооценку, повысить настроение. Однако говорить это стоит искренне.
- Я рядом.
Эти слова говорят о вашей готовности прийти на помощь. Фраза выражает чувство безусловной поддержки, что может очень утешить.
- Хочешь поговорить?
Предложите просто поговорить. Возможность выговориться и поделиться чувствами могут полностью изменить состояние человека.