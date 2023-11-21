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Слова лечат: психотерапевты назвали действенные фразы для поддержки близких

Слова лечат: психотерапевты перечислили действенные фразы для поддержки близких
Как помочь близкому человеку словами
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В современном мире многие сталкиваются с разными проблемами, но не у всех есть возможность пойти к специалисту. В таких случаях опорой становятся друзья и семья. Психотерапевты поделились пятью проверенными способами поднять настроение и помочь близким справиться с трудностями.

  • Чем я могу помочь?

Этой фразой вы проявляете заботу и готовность поддержать. Помните, что не всегда нужно сразу предлагать решения — иногда достаточно просто выслушать.

  • Не быть в порядке — это нормально.

Понимание того, что твои эмоции принимают, облегчает душу. Такой поддержкой вы поможете близкому человеку полностью открыться.

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  • Я люблю тебя.

Любовь и поддержка близких помогают укрепить самооценку, повысить настроение. Однако говорить это стоит искренне.

  • Я рядом.

Эти слова говорят о вашей готовности прийти на помощь. Фраза выражает чувство безусловной поддержки, что может очень утешить.

  • Хочешь поговорить?

Предложите просто поговорить. Возможность выговориться и поделиться чувствами могут полностью изменить состояние человека.

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