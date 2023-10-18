Десять раз по три подхода: раскрыт секрет тонкой талии 40-летней Энн Хэтэуэй

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй является обладательницей тонкой талии. Секрет мамы двоих детей раскрыло издание Daily Mail.

Для тонкой талии нужно выполнять V-образные приседания. Такое упражнение воздействует на мышцы пресса, косые мышцы живота и сгибательные мышцы бёдер. В то же время такая тренировка улучшает координацию и осанку.

Ещё одно упражнение нужно выполнять лёжа на спине. Нужно вытянуть руки над головой, прямые ноги приподнять над полом. Затем требуется поднять руки и ноги вверх так, чтобы они коснулись друг друга. Выполнять такое упражнение нужно десять раз по три подхода.

По словам самой Энн Хэтэуэй, всё дело в сочетании танцев, кардио и силовых тренировок. Заниматься актриса предпочитает в утренние часы.