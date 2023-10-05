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Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей молодости

54-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей молодости
Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей молодости
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54-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет моложавой внешности. В интервью журналу CR Fashion Book актриса назвала четыре привычки, которое помогают ей сохранять молодость.

Подход актрисы удивительно прост:

Я пью много воды, ежедневно двигаюсь, стараюсь есть цельные, свежие продукты и сплю как можно больше.
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Звезда телесериала «Друзья» также придаёт большое значение заботе о своём психическом здоровье. По её словам, она избирательно относится к информации, которую получает в сети, старается реже читать и смотреть новости.

Наш мир действительно переживает некоторые трудности, и я знаю, что нас всех это очень волнует. Но всё же я думаю, что иногда нам необходимо выключить посторонний шум.
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