Как жена Лионеля Месси заработала своё миллионное состояние

Не секрет, что по состоянию на 2023 год Лионель Месси является одним из богатейших футболистов мира. Его состояние исчисляется цифрами с шестью нулями. С такой финансовой обеспеченностью его супруге Антонелле Рокуццо можно было бы не работать никогда, однако девушка всё равно активно занимается своей карьерой и зарабатывает миллионы долларов.

Согласно данным, которые приводит портал Celebrity Net Worth, личное состояние красотки оценивается примерно в $ 20 млн. В год Антонелла зарабатывает порядка $ 1,5 млн.

Внушительную часть своего капитала Рокуццо накопила благодаря контрактам с крупными брендами. Среди гигантов, лицом которых выступает Антонелла – adidas, Stella McCartney и многие другие. Всего одна съёмка приносит девушке около $ 500 тыс.

Кроме того, Рокуццо взялась за строительство собственного бизнеса. Известно, что планы у девушки грандиозные. В ближайшее время она собирается открыть элитные обувные бутики в Европе и США. Кстати, в партнёры Антонеллы записалась супруга Луиса Суареса, Софья Бальби.