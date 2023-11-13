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Сильная и независимая: сколько и как зарабатывает супруга Лионеля Месси

Как жена Лионеля Месси заработала своё миллионное состояние
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси
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Не секрет, что по состоянию на 2023 год Лионель Месси является одним из богатейших футболистов мира. Его состояние исчисляется цифрами с шестью нулями. С такой финансовой обеспеченностью его супруге Антонелле Рокуццо можно было бы не работать никогда, однако девушка всё равно активно занимается своей карьерой и зарабатывает миллионы долларов.

Согласно данным, которые приводит портал Celebrity Net Worth, личное состояние красотки оценивается примерно в $ 20 млн. В год Антонелла зарабатывает порядка $ 1,5 млн.

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Внушительную часть своего капитала Рокуццо накопила благодаря контрактам с крупными брендами. Среди гигантов, лицом которых выступает Антонелла – adidas, Stella McCartney и многие другие. Всего одна съёмка приносит девушке около $ 500 тыс.

Кроме того, Рокуццо взялась за строительство собственного бизнеса. Известно, что планы у девушки грандиозные. В ближайшее время она собирается открыть элитные обувные бутики в Европе и США. Кстати, в партнёры Антонеллы записалась супруга Луиса Суареса, Софья Бальби.

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