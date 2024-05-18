Эксперты назвали предупреждающие признаки теплового удара и способы, как его предотвратить

Тепловой удар может привести к серьёзным последствиям для здоровья и даже к летальному исходу. Эксперты рассказали, как распознать это опасное состояние.
На тепловой удар могут указывать следующие симптомы:
- повышенное потоотделение;
- липкая и бледная кожа;
- головокружение;
- головная боль;
- усталость;
- общее недомогание;
- учащённое сердцебиение;
- выокая температура тела;
- слабость;
- сильная жажда;
- судороги в конечностях.
Чтобы предотвратить тепловой удар, эксперты рекомендуют не выходить на улицу в жаркое время дня (с 11:00 до 15:00), обязательно носить головной убор и подходящую «дышащую» одежду, если нужно выйти из дома, заниматься спортом нужно только в прохладное время суток, например ранним утром или поздним вечером. Также нужно пить много жидкости, отказаться от алкоголя, закрывать окна и шторы в «солнечных» комнатах.
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