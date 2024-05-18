Эксперты назвали предупреждающие признаки теплового удара и способы, как его предотвратить

Тепловой удар может привести к серьёзным последствиям для здоровья и даже к летальному исходу. Эксперты рассказали, как распознать это опасное состояние.

На тепловой удар могут указывать следующие симптомы:

повышенное потоотделение;

липкая и бледная кожа;

головокружение;

головная боль;

усталость;

общее недомогание;

учащённое сердцебиение;

выокая температура тела;

слабость;

сильная жажда;

судороги в конечностях.

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Чтобы предотвратить тепловой удар, эксперты рекомендуют не выходить на улицу в жаркое время дня (с 11:00 до 15:00), обязательно носить головной убор и подходящую «дышащую» одежду, если нужно выйти из дома, заниматься спортом нужно только в прохладное время суток, например ранним утром или поздним вечером. Также нужно пить много жидкости, отказаться от алкоголя, закрывать окна и шторы в «солнечных» комнатах.

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