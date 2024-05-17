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Тяжело больная Селин Дион опубликовала редкое фото с сыновьями

Тяжело больная Селин Дион опубликовала редкое фото с сыновьями
Селин Дион
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Вне зависимости от проблем со здоровьем певица старается вести активный образ жизни. Трое сыновей во всём поддерживают Селин Дион, а также мотивируют её на то, чтобы как можно чаще появляться на публике. На днях семья посетила концерт The Rolling Stones, который прошёл в Лас-Вегасе. У себя в социальных сетях Дион опубликовала снимки с мероприятия.

На фото Селин, а также её сыновья Рене-Шарль (23 года), Эдди и Нельсон (13 лет) позируют вместе с фронтменом легендарной рок-группы Миком Джаггером.

Селин Дион с сыновьями и Миком Джаггером

Селин Дион с сыновьями и Миком Джаггером

Фото: Из личного архива Селин Дион

Это было просто невероятное шоу! Огромная благодарность Мику Джаггеру за тёплый приём, оказанный всей нашей семье. Вы заставили нас зажечься, — подписала снимок Дион.

На концерт Селин пришла в облегающем платье красного цвета. Певица выглядела счастливой и довольной. Синдром скованного человека, которым страдает звезда, сильно усложняет её жизнь. Постепенно Дион старается вернуться к привычной жизни и всё чаще выходит в свет.

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