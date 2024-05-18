Физиотерапевт объяснила, почему не следует ходить в туалет «на всякий случай»

Походы в туалет «на всякий случай» могут принести больше вреда, чем пользы. Так считает Рэйчел Пёк — физиотерапевт из США, занимающийся вопросами здоровья органов малого таза.

По её словам, такие походы в туалет могут обманывать наш мозг — в итоге это может стать привычкой, которая приведёт к увеличению позывов и частоты мочеиспускания, а иногда и к подтеканию мочи.

Обычно мочевой пузырь наполняется с определённой скоростью, и, как только мы доходим до определённой точки, у нас возникает первый позыв, и мы, как правило, его игнорируем.

Затем мочевой пузырь посылает более сильные побуждения, но и их человек не замечает. Когда же он наполнится полностью, вот тогда и следует идти в туалет — в этом случае человек ощущает уж такие позывы, которые он игнорировать не сможет.

Тем не менее сходить в туалет «на всякий случай» всё же уместно в некоторых случаях, говорит Рэйчел Пёк. Например, перед длительной поездкой или перед сном.

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